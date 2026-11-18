La NFL y la Lucha Libre mexicana se fusionan a través de la máscara

Como parte de las actividades previas al partido entre Vikings y 49ers, la Liga abrió un Taller donde puedes personalizar tu propia tapa

“A dos de tres caídas y sin limite de tiempo”, asi es la experiencia para toda la afición al Futbol Americano en el Taller de Máscaras en Barrio NFL, sede de actividades culturales donde la Liga busca estrechar más su vínculo con México, de cara al partido del próximo domingo entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte.

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Y es que bajo el lema: “Regresa lo que nunca se fue, luchando por cada yarda”, la Liga enaltece y promueve uno de los deportes más populares y queridos de nuestro país, la Lucha Libre y su identidad principal, la másacra.

Máscaras personalizadas combinando ambos mundos

La lucha libre y el futbol americano se fusionaron en pro de los fans | Mario Hernández

La rudeza del Futbol Americano y la Lucha Libre se combinan también, con la técnica de ambos mundos, pues en este Taller, los fanáticos tiene la oportunidad de personalizar su propia tapa combinando accesorios de equipos de la NFL y pedrería, telas, símbolos y colores, relacionados al pancracio, asesorados por artesanos y especialistas locales.

La dinámica consiste en elegir la tonalidad de la máscara a trabajar y después elegir los accesorios para darle tu propio toque, después cubras tu rostro y regreses a casa de incógito.

Barrio NFL será el centro donde se viva el fin de semana de futbol americano | Mario Hernández

También puedes adquirir, en diversos precios, objetos como pulseras, collares, aretes, anillos y a través de una máquina de grabado automatizado imprimir tu nombre, el de tu equipo favorito o máscota.

Cuatro barrios, un solo lugar

El principal atractivo de Casa Grande, es la exposición de cuatro barrios muy chilangos: Doctores, Condesa, Coyoacán y Tepito, cada uno acondicionado con la identidad que los distingue y donde puedes comprar mercancía oficial de la NFL, gorras, playeras, sudaderas, chamarras, solamente en los dos primeros, pero en edición limitada, con el toque urbano que cada vez gana más adeptos.

Y la parte deportiva, no podía faltar, con la exhibición de los anillos de los ganadores de los Super Bowls de la historia y la joya del deseo, el trofeo el Vince Lomabrdi.

¿Cuál es el costo y cómo se puede acceder?

La entrada a los diversos Talleres en Casa Grande (Condesa), en Fernando Montes de Oca 126m colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, es totalmente libre con registro previo en la app NFL OnePass. Cada taller tiene cupo limitado y el acceso a la práctica está sujeto a disponibilidad y registro presencial.

Semana inolvidable para el regreso de la NFL | Mario Hernández