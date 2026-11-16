Sherilyn Guerrero debuta en la lucha libre con homenaje a su padre Eddie | CAPTURA DE PANTALLA/wwe.com

La hija menor de Eddie y Vickie Guerrero consiguió la victoria en su primera lucha profesional en Reality of Wrestling

Un beso hasta el cielo. Sherilyn Guerrero comenzó oficialmente su carrera como luchadora profesional con una victoria. La hija menor de Eddie y Vickie Guerrero debutó el pasado 14 de noviembre en Reality of Wrestling, donde derrotó a Mystii Marks y aprovechó la ocasión para rendir homenaje a su padre, una de las grandes leyendas de WWE.

El debut fue algo especial para la familia Guerrero, pues ocurrió apenas un día después del aniversario luctuoso de Eddie, quien falleció el 13 de noviembre de 2005. Además de conseguir su primer triunfo, la joven llevó al cuadrilátero algunos elementos que hicieron recordar la trayectoria de Latino Heat.

Sherilyn Guerrero homenajeó a Eddie Guerrero durante su debut

Desde su entrada, Sherilyn dejó claro que quería recordar a su padre. La luchadora llegó a la función a bordo de un lowrider, uno de los elementos más representativos de la personalidad de Eddie Guerrero en WWE.

Durante el combate también ejecutó los Three Amigos, la combinación de tres suplexes que se convirtió en uno de los movimientos característicos de Latino Heat. Sin embargo, la noche terminó con una victoria propia: después de revertir el Gory Special de Mystii Marks, consiguió la cuenta de tres al sujetar las mallas de su rival.

Antes de subir al ring, Sherilyn explicó lo especial que resultaba ese momento en su vida, al considerar que representaba el cierre de una etapa y el comienzo de otra.

“Muchas personas me han preguntado qué significa para mí esta lucha de debut. Siento que es el final y el comienzo de un capítulo muy importante que está por venir. Especialmente porque ocurre un día después del aniversario de mi papá, es algo surrealista”, expresó.

La luchadora también habló sobre su crecimiento personal durante el proceso de preparación y aseguró que estaba lista para mostrar una nueva faceta de sí misma dentro del cuadrilátero.

“Es momento de demostrarles a todos que la chica vulnerable e ingenua que estaba aquí al principio del año, durante este proceso, ahora está lista para dejar su huella de la mejor manera posible. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que en el ring? Va a ser grandioso”, agregó.

A través de Instagram, Sherilyn también compartió un mensaje sobre el significado de esta oportunidad y el sueño que comenzó a perseguir desde niña: “Este debut lo es todo para mí. Es el comienzo de lo que soñaba cuando era pequeña. La oportunidad de demostrar que quien se enfrente a mí sabrá lo que significa lidiar con una Guerrero”.

Eddie Guerrero hace icónica entrada | X: @WWE

¿Quién es Sherilyn Guerrero, hija de Eddie Guerrero?

Sherilyn Amber Guerrero nació el 8 de julio de 1995 y creció en una familia estrechamente ligada a la lucha libre profesional. Su padre, Eddie Guerrero, fue uno de los competidores más reconocidos de WWE y llegó a conquistar el Campeonato de WWE en No Way Out 2004, cuando derrotó a Brock Lesnar.

Latino Heat también destacó por su carisma y su lema 'Lie, Cheat, and Steal' (mentir, engañar y robar). Durante su trayectoria consiguió campeonatos de parejas, Intercontinental, de Estados Unidos y Europeo, entre otros logros. En 2006 fue incorporado al Salón de la Fama de WWE, un año después de su fallecimiento.

Ahora, Sherilyn busca construir su propio nombre en la industria. En octubre de 2025 comenzó su preparación en la escuela Reality of Wrestling, en Houston, Texas, dirigida por Booker T, integrante del Salón de la Fama de WWE, quien la ha guiado durante su formación.