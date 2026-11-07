Con un poco de ayuda de Oba Femi, Arabia Saudita ha sido testigo de la coronación de un nuevo equipo monarca de la división tag team

Parece ser que no habrá quien detenga a Penta, pues a pesar de ya haber sido campeón intercontinental y actualmente Mr. Money in the Bank, ahora el mexicano es el nuevo campeón en parejas junto a Je'von Evans, uno de sus amigos en laarca roja.

A pesar de haber terminado el combate con una combinación extraordinaria entre ambos, la ayuda de Oba Femi tuvo que ser necesaria, ya que The Visión trató de hacer trampa para evitar perder los títulos.

Los nuevos campeones

En un ambiente que no podría describirse de otra manera más que con la palabra "extraño", la segunda lucha de Crown Jewel 2026 fue por los campeonatos en pareja de WWE, donde todo fue creciendo a cada momento culminando con Penta y Je'von Evans como el mejor equipo de los dos en este combate.

Penta levantando a su compañero tras su triunfo en la WWE l Captura wwe

Hubo un momento en el que parecía que la historia sería diferente, pues Bronson Reed apareció por sorpresa para atacar al mexicano y, posteriormente ayudar a sus compañeros a sacar del camino al 'Bouncy'.

Sin embargo, Oba Femi fue otra de las apariciones sorpresas, atacando de inmediato a Reed con un antebrazo portentoso en el inicio de la rampa de entrada, lanzándolo posteriormente sobre una mesa a lado de la misma rampa; luego fue tras de Bron Breakker, sirviendo como distracción para que después llegara un movimiento en conjunto de la nueva pareja campeona.

Penta aplicó un Super Mexican Destroyer, dándole el relevo a Je'von, quién aplicó un OG Cutter y terminó con la cuenta de tres, haciendo que más de 100 días más tarde, los campeonatos cambien de manos. En la rampa de entrada, Oba Femi festejó justo a Evans y Mr. Money in the Bank.

Penta previo a su triunfo en la WWE l Captura wwe

Espacio para una amplia mejora

Penta en 2026 ya fue campeón intercontinental, ganador del torneo para retar a Roman Reigns en el Raw de CDMX y más recientemente, el 'Señor Dinero en el banco' junto a este logro de obtener las preseas en parejas con Je'von.