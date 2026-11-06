Una de las estipulaciones más queridas por el Universo WWE volverá a tener un lugar dentro de la cartelera del evento en Houston

Vaya cierre de año quiere tener WWE, pues a pesar de que ha sido multicriticada su decisión de mantener el evento Crown Jewel en Arabia Saudita, pues el evento Survivor Series apunta a ser uno muy bien estructurado con su lucha de War Games y la noticia más reciente del regreso del enfrentamiento al estilo 'de los sobrevivientes' en un 5 vs 5.

Rey Mysterio, en el podcast de Stephanie McMahon ha anunciado de manera oficial que, el próximo sábado 28 de noviembre, México y Estados Unidos formarán equipos con sus mejores representantes para demostrar cuál es el mejor, retomando la estipulación que hizo tan famoso el evento Survivor Series año con año.

Al estilo de antes

Si bien es cierto que WWE ha fortalecido a su evento Survivor Series War Games con el paso de los años para que esa sea una de las luchas estelares de cara al final del año, los aficionados de la empresa han requerido de manera frecuente que regresen los combates en los cuales se hacían equipos de cinco luchadores por lado en las que se enfrentaban Raw vs SmackDown en una especie de guerra entre marcas.

Para este año, la rivalidad entre The Bloodline y 946 parece estar determinada a culminar en el combate de 'Juegos de Guerra'; sin embargo, la cartelera se va a complementar con una lucha que otra vez tendrá equipos de cinco luchadores, pero con la diferencia de que será un enfrentamiento entre países: México vs Estados Unidos.

La noticia se ha dado a conocer a través del podcast de Stephanie McMahon: 'What's your story?' en donde el gerente general de la AAA aseguró que tuvo algunas pláticas con los dos gerentes de las otras dos marcas: Nick Aldis y Adam Pearce, para asegurar el enfrentamiento entre países. El hecho de que sea el gerente de la 'Tres Veces Estelar' hace pensar que el equipo de mexicanos podría estar conformado por luchadores meramente pertenecientes a la AAA.

¿Quiénes podrían ser los participantes de cada grupo?

Aunque esta noticia solamente se ha dado a conocer de manera indirecta a través de un podcast, lo más probable es que se comience a armar toda la rivalidad a partir del próximo lunes 9 de noviembre, ya que hayan concluido las historias para el evento de Crown Jewel; así que los shows semanales de todas las marcas de WWE podrían dar el rumbo durante las próximas semanas.

Gane o no los campeonatos en parejas junto a Je'von Evans este 7 de noviembre en Arabia, Penta podría ser uno de los estelares o incluso el capitán del equipo mexicano, mientras que del lado norteamericano 'levanta la mano' Cody Rhodes; sin embargo, estas son meras especulaciones, pues habrá que esperar que todas las marcas anuncien a los participantes reales.