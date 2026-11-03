La empresa de lucha libre anunció una función temática inspirada en la próxima película de Marvel, con estrellas de WWE, NXT y AAA, el próximo 15 de diciembre

WWE continúa expandiendo sus alianzas y ahora prepara una colaboración especial con Marvel Studios. La empresa anunció que Worlds Collide tendrá una edición temática de Avengers: Doomsday, como parte de un evento de dos días que se celebrará en el ESPN Wide World of Sports Complex, ubicado en Walt Disney World, cerca de Orlando, Florida.

La función se realizará el martes 15 de diciembre y contará con las principales figuras de WWE, NXT y AAA. El espectáculo formará parte de una celebración que también incluirá el primer John Cena Classic, programado para el lunes 14 de diciembre, en una nueva muestra de la colaboración entre WWE y The Walt Disney Company.

¿Cuándo será WWE Worlds Collide Avengers: Doomsday?

La edición especial de Worlds Collide llegará tres días antes del estreno de Avengers: Doomsday en los cines de Estados Unidos, previsto para el 18 de diciembre de 2026. Aunque todavía no se ha revelado la cartelera, WWE confirmó que participarán luchadores de sus principales marcas y de AAA.

Esta colaboración buscará unir los universos de la lucha libre y los superhéroes de Marvel, con una temática especial que también llegará a los productos oficiales. Entre los artículos que se pondrán a la venta habrá mercancía de edición limitada y cinturones de campeonato con diseños inspirados en Avengers: Doomsday.

Además, WWE y Fanatics organizarán WWE World durante los dos días de actividades, una experiencia para los aficionados que incluirá mercancía exclusiva, oportunidades para fotografías y firmas de autógrafos con distintas superestrellas.

Worlds Collide, evento por WWE y Triple A | WWE

John Cena Classic también llegará a Disney World

La actividad comenzará el lunes 14 de diciembre con la primera edición del John Cena Classic, un evento que reunirá a las principales figuras de Raw y SmackDown frente a las nuevas estrellas de NXT.

La función tendrá un formato especial, pues el Universo WWE podrá votar en tiempo real por la mejor actuación de la noche a través de Club WWE. El luchador que reciba más apoyo obtendrá el reconocimiento como la máxima figura del evento.

El John Cena Classic será transmitido en vivo por Netflix como una edición especial de Monday Night Raw, mientras que Worlds Collide se realizará al día siguiente, el 15 de diciembre.