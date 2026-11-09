La 'Serie de los Sobrevivientes' contará con una edición más de War Games a finales del frenético 2026

WWE fue y regresó con éxito de Arabia Saudita para llevar a cabo Crown Jewel, y con esa palabra hay que referirse especpificamente al hecho de no haber sufrido algún percance con su personal para poder seguir con la programación, teniendo Survivor Series War Games en Houston como la siguiente parada.

Será el sábado 28 de noviembre cuando en el Daikin Park se lleva a cabo una edición más de los Juegos de Guerra, además del regreso de algunas luchas que hacían que se identificara más el evento, el cual será el penúltimo, luego del aviso de Wrestlepalooza en Perth, Australia.

Regresa el 5 vs 5

De cara a Survivor Series, WWe prácticamente ya tiene pactada una lucha de War Games, en donde The Bloodline se reunirá para hacer equipo y enfrentarse a la facción de 946 con todos sus nuevos integrantes. Del lado de las mujeres, será una mezcla de talento la que se juntará para enfrentarse en el ring enjaulado, pero faltan integrantes por confirmarse.

Recientemente, en el podcast de Stephanie McMahon, Rey Mysterio confirmó que habrá una lucha tradicional de cinco contra cinco en Survivor Series, solo que ya no será un enfrentamiento entre marcas como se hacía en el pasado, pues esta vez será México vs Estados Unidos lo que se llevará a cabo.

Penta dialogando con Rey Mysterio | Captura de pantalla

El mismo dueño del 619 ha sido confirmado como el líder del equipo mexicano, mientras que luego de su victoria en contra de Randy Orton en Crown Jewel, Cody Rhodes pidió ser él quien lidere al equipo de los norteamericanos para hacerle frente al enmascarado.

Luego de SS, ¿con qué terminará el 2026?

Será el 12 de diciembre del presente año cuando WWE termine con sus llamados Premium Live Events, pues se ha anunciado que la empresa tendrá una última gira internacional cuando visiten Perth con Wrestlepalooza, además de una edición de Raw y SmackDown en dicho paquete.

Cabe destacar también que NXT TLC se desarrollará el mismo día que este evento en Australia, solo que con una gran diferencia de horario; además, ya es conocido también que el John Cena Classic juntará dos ediciones de Raw, la de Perth que se transmitirá temprano y la de su torneo, que será en el horario habitual del show rojo desde Disney World.