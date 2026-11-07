Penta sigue cosechando grandes logros dentro de WWE; a su vez, los nuevos Campeones de este año han sido coronados

Crown Jewel 2026 ha llegado a su fin y con ello resultados que marcarán el camino al cierre de año de la WWE, donde Roman Reigns, Chelsea Green y Penta fueron los ganadores de la noche en Ryadh.

La noche contó con grandes momentos pese a todos los problemas bélicos que acontecían en el evento; afortunadamente, todo salió a lo previsto: Penta consiguió un título más en WWE y Tiffany Stratom logró canjear exitosamente su maletín de dinero en el banco.

Roman Reigns sale avante ante Sami Zayn

En el evento central de la noche, Roman Reigns tuvo que pasar toda una guerra ante Sami Zayn para lograr conseguir el Campeonato de Crown Jewel Masculino 2026 en Riyadh.

‘El Jefe Tribal’ sigue sumando títulos y victorias importantes en el 2026, siendo la cara de la empresa y el Campeón más dominante de la WWE hoy en día.

Al final de la lucha, Sami y Roman tuvieron un momento especial por todos los momentos que compartieron cuando estaban en The Bloodline hace unos años.

Chelsea Campeona de Crown Jewel, pero ¿a qué costo?

Primero fue el turno de Chelsea Green, quien venció a Liv Morgan con un paquetito; se impuso a la ‘Guerita’ para ser la Campeona de Crown Jewel 2026, ante un público emocionado por su victoria.

Durante su discurso de coronación, fue atacada a traición por Liv Morgan, que, frustrada por la derrota, quiso venganza, pero en ese entonces Tiffany Stratton salió a canjear su maletín sobre lo que parecía sería la Campeona Mundial.

Chelsea acabó con Roxanne Perez y Raquel Rodriguez para que su canjeo fuera exitoso, pero Tiffany acabó por traicionarla y canjear sobre Chelsea para coronarse como la Nueva Campeona WWE, acabando con una noche ensoñada a una de pesadilla para Green.

Cabe resaltar que ningún maletín femenino ha sido errado desde su creación en 2017, siendo una constante de superestrellas consiguiendo un canjeo fructífero con base en los años.

Tiffany Stratton nueva campeona WWE en Crown Jewel | WWE

Penta sigue tocando el cielo en WWE

El Señor Dinero en el Banco y Je´von Evans salieron como los nuevos Campeones en Pareja al derrotar a The Vision (Austin Theory y Bron Breakker) en un combate que contó con interferencias de Oba Femi y Bronson Reed, pero pese a eso, el oriundo de Ecatepec y su compañero salieron avantes.

Penta sigue sumando grandes logros en WWE, desde ser uno de los mejores Campeones Intercontinentales en los últimos años, ganar el maletín de Dinero en el Banco y ahora, los Campeonatos en Pareja de la marca más importante de WWE.

Riyadh, desde su entrada, se entregó con cánticos de “Cero Miedo” al mexicano, dejando en claro que su impacto sobrepasa fronteras, siendo de las mayores superestrellas en todo el planeta del wrestling internacional, y aún falta ver quién será el campeón que termine canjeando su maletín para ser monarca mundial.

Penta previo a su triunfo en la WWE l Captura wwe

Cody Rhodes por fin jaló del gatillo

En la lucha de apertura, maestro y alumno volvían a enfrentarse para definir quién es el mejor. Ambos venían de conseguir una victoria por lado, por lo que esta sería el desempate de su airada rivalidad.

Mesas rotas, escaleras, escalones de metal, golpes bajos; la lucha del último hombre en pie contó con gran cantidad de emociones, donde por momentos parecía que ‘La Víbora’ se llevaría la victoria por aplicar el legendario RKO, pero ‘La Padilla Americana’ logró resistir.

Al final del combate, ambos se encontraban desgastados; solo hacía falta un último ingrediente. Fue cuando Cody por fin aplicó la Punt Kick sobre su exmentor y se llevó la victoria, siendo el último hombre en pie en Riyadh.