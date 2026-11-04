A pesar de que la cuenta de tres no fue sobre él, el 'Cero Miedo' ha perdido antes de su oportunidad titular por parejas

La edición de Monday Night Raw de este lunes 2 de noviembre ha sido sólida para muchos fanáticos, pues aunque la aparición de John Cena ya le sumaba un poco, los segmentos y luchas fueron parte importante de un buen programa. Uno de los combates se dio entre tercias, con Penta, Dragon Lee y Je'von Evans perdiendo ante The Vision: Austin Theory, Bron Breakker y Bronson Reed.

Esta es la primera derrota del oriundo de Ecatepec desde la consecución de su maletín de Money in the Bank, por lo que el mexicano deberá reponerse de inmediato, pues apenas este sábado 7 de noviembre sostendrá una lucha por los campeonatos mundiales en parejas de WWE.

Perdió Penta sin perder

Fue una lucha de relevos australianos entre Penta, Je'von Evans y Dragon Lee enfrentándose a The Vision con Bron Breakker y Austin Theory, campeones de pareja como los dos relevantes de la facción. Precisamente Breakker fue quien ejecutó la movida final, pues con una lanza sobre Evans, quien era detenido por Theory, todo se terminó.

Esta derrota deja en una especie de desventaja a los técnicos de cara a Crown Jewel, pues justamente Je'von ha recibido la cuenta de tres por parte de uno de sus rivales por los títulos en parejas, así que ese podría ser el resultado en Arabia Saudita y ello haría que el mexicano y el norteamericano no consigan las preseas doradas.

Rumbo a Crown Jewel

Como ya se ha mencionado, Mr. Money in the Bank unirá fuerzas con Je'von Evans para enfrentarse a Bron Breakker y Austin Theory por los campeonatos en parejas este sábado en Crown Jewel en Arabia Saudita a pesar del peligro que ha significado llevar el evento a dicho país una vez más.

En caso de que el equipo del mexicano gane, sería la primera vez que portaría una presea en parejas desde su llegada a WWE, pero sería su segundo campeonato considerando su reinado como monarca intercontinental también a lo largo del 2026. Acerca de un posible canjeo de maletín en el país saudí, es muy probable que suceda, considerando el evento central.

En él, Sami Zayn, campeón de WWE y Roman Reigns, campeón mundial pesado, se medirán para conseguir al campeón Crown Jewel 2026, así que esa sería una opción interesante para que Penta se lleve alguna de las preseas; sin embargo, dicha opción no convence a los fans, pues no quieren que algo así suceda en Arabia.