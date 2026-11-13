El Chicago Made es uno de los candidatos a asumir las riendas de la marca de desarrollo de la WWE

Grandes cambios se avecinan en la estructura interna de WWE. La compañía se prepara para una importante reestructuración tras bastidores en la que CM Punk figura como el principal candidato para asumir el control de NXT, una vez que Shawn Michaels dé el salto a un puesto de mayor peso directivo en la empresa.

Este movimiento responde a una cadena de relevos que comenzará tras la temporada de WrestleMania. Según informes de PWInsider, Bruce Prichard tiene previsto dejar su cargo de tiempo completo como Director Ejecutivo de Escritura Creativa y Talento. No obstante, Prichard no se desligará por completo de WWE, ya que el plan contempla su traslado a Texas para continuar colaborando en calidad de consultor estratégico.

El ascenso de Shawn Michaels y la preparación de CM Punk

Ante la inminente salida de Prichard de sus funciones cotidianas, la directiva ya ha definido a su sucesor natural: Shawn Michaels. El actual responsable de NXT ya ha comenzado a dividir su tiempo laboral entre el centro de desarrollo y la sede corporativa de la empresa en Stamford, adaptándose gradualmente a sus nuevas responsabilidades.

Este movimiento deja una vacante de alto nivel en el territorio de desarrollo, y todos los caminos apuntan a CM Punk. El veterano luchador ha sido una presencia habitual en las emisiones recientes de NXT junto a Michaels, comenzando a familiarizarse con el manejo y la dirección de la marca. Por el momento no existe una fecha límite fijada para formalizar el traspaso de poderes, ya que WWE prefiere ejecutar la transición de forma pausada y asegurar que todas las piezas encajen correctamente.

CM Punk ya no es más campeón mundial pesado de WWE | wwe.com

Impacto en la carrera activa de Punk y el nuevo panorama directivo

Esta designación abre un compás de espera respecto al futuro de CM Punk dentro del cuadrilátero. Existen dos escenarios viables: que decida retirarse de la acción en el ring para asumir un puesto ejecutivo a tiempo completo, o que mantenga un calendario reducido de combates mientras compagina la dirección de NXT. Esta labor encaja plenamente con su filosofía actual, puesto que desde su regreso a la compañía ha reiterado su interés en guiar y traspasar su experiencia a las nuevas generaciones.

Por otra parte, se han disipado los rumores sobre otros nombres destacados para tomar el mando de la marca amarilla:

AJ Styles: Aunque recientemente colaboró en labores de producción para apoyar la ausencia médica de Terry Taylor, la empresa tiene proyectado involucrarlo en el sistema de captación de talentos y el programa WWE ID. Bobby Roode: Se encuentra encaminado a consolidarse como productor principal y mente creativa, siguiendo los pasos del rol histórico que desempeña Michael Hayes en el elenco principal.

Fuentes internas señalan que, debido al amplio abanico de funciones que abarca la labor de Bruce Prichard, sus responsabilidades serán distribuidas entre varios ejecutivos. Más que un simple relevo de puestos, WWE prepara una profunda reorganización que fortalecerá su cúpula directiva con Michaels y dejará el semillero de talentos bajo la tutela de CM Punk.