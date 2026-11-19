El inspirador encuentro con el que los San Francisco 49ers impulsan a las jóvenes deportistas en México

Un grupo de jugadoras de flag football vivieron una jornada inolvidable de la mano de referentes mundialistas

Los 49ers México reafirmó su sólido compromiso con el desarrollo del talento femenino al reunir a más de 70 jóvenes deportistas en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México para un emotivo panel enfocado en el empoderamiento de las mujeres dentro del deporte.

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El encuentro contó con un panel de lujo integrado por Arely Monserrat Pérez García, mejor conocida como 'Coach' Kelly y líder del programa de flag football de los San Francisco 49ers en México, Andrea Martínez, referente de la Selección Mexicana de Flag Football rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Andrea Petrone, campeona mundial con el representativo nacional en los World Games de 2025 y la comunicóloga Paola Kuri, impulsora clave de la Liga Femenil y del deporte femenino en el país.

A lo largo de la charla, las cuatro ponentes abrieron su corazón y compartieron valiosas experiencias desde sus respectivas trincheras con las jóvenes asistentes. Asimismo, respondieron cada una de sus inquietudes sobre el crecimiento y el panorama actual de la mujer en el deporte mexicano, brindándoles herramientas y motivación para romper barreras históricas y abrirse camino tanto en nuestro país como a nivel internacional.

Se vivió un ambiente muy sano y divertido entre fans de 49ers | Estephania Carrera

¿Cómo construyen su marca personal las grandes figuras del deporte mexicano?

Tras el intercambio de experiencias en el panel principal, el equipo de diseño presentó una dinámica enfocada en mostrar cómo las atletas más destacadas logran proyectar una identidad auténtica gracias a su imagen y personalidad.

Durante esta sesión se explicó cómo esta congruencia les ha permitido concretar alianzas y patrocinios con marcas con las que se sienten genuinamente cómodas, tomando como principal caso de éxito a la mundialmente reconocida quarterback de la Selección Mexicana de Flag Football, Diana Flores.

Para cerrar con broche de oro la jornada, las integrantes de las categorías de flag football femenil del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México participaron en un enriquecedor ejercicio de reconocimiento personal.

Hubo manualidades para crear los mejores souvenir de los 49ers | Estephania Carrera