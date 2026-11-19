George Kittle se rinde ante México y espera una energía eléctrica en el regreso de los 49ers a CDMX

George Kittle es una de las figuras de 49ers | NFL

El ala cerrada de San Francisco recordó con emoción su anterior visita a la capital mexicana y aseguró que jugar en el Estadio Azteca es una experiencia difícil de comparar

George Kittle ya cuenta los días para regresar a la Ciudad de México. En la previa del enfrentamiento entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, correspondiente al Sunday Night Football, el ala cerrada destacó el cariño de los aficionados mexicanos y recordó lo especial que fue su anterior experiencia en territorio nacional.

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El jugador reconoció que aquella visita se convirtió en uno de sus partidos favoritos de toda su carrera, principalmente por el ambiente que se vivió en las tribunas. Kittle aseguró que nunca había estado en un lugar donde los aficionados mostraran tanta emoción por ver jugar a los 49ers.

¿Qué recuerda George Kittle de su último partido en México?

George Kittle en el Estadio Azteca en su última visita con los 49ers | IMAGO7

“Es uno de mis partidos favoritos que he jugado en mi carrera. La atmósfera es única, los aficionados hacen muchísimo ruido durante todo el encuentro y la mayoría apoya a los Niners. Recuerdo especialmente cuando cantaron el Himno Nacional; todo el estadio lo hizo con tanta fuerza que prácticamente no podías escuchar a la cantante”, recordó.

Kittle también destacó el ambiente que se genera alrededor del equipo y el cariño que ha recibido durante sus visitas a la capital mexicana. Incluso comparó esa calidez con la personalidad de la gente de Iowa, su lugar de origen.

George Kittle en el Estadio Azteca, 2022 | AP

“Hay muchísimo apoyo y cariño en México. Puedes darte cuenta de cuánto le importa el equipo a la gente y realmente lo aprecio. Soy del Medio Oeste y siempre me dicen que soy muy amable por ser de Iowa, pero siento esa misma calidez cuando estoy en México. Estoy tan emocionado de verlos como ustedes de vernos a nosotros”, expresó.

Kittle espera una noche eléctrica ante Minnesota

El ala cerrada no ocultó su entusiasmo por volver a jugar frente a los aficionados mexicanos y anticipó que el enfrentamiento contra Minnesota tendrá una atmósfera especial.

“Estoy muy feliz de regresar a esa atmósfera. Va a ser hermoso. Cuando juegas aquí, el ruido puede hacerte sentir un poco intimidado, pero la experiencia es fantástica. La energía será eléctrica, el ambiente estará por todo lo alto y vamos a celebrar durante toda la noche”, aseguró.

49ers impiden que los Cowboys sigan avanzando | AP