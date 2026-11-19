En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de Semana 11 de la NFL 2026

Arranca una nueva semana de NFL. La temporada 2026-27 entra ya en su recta definitiva y los equipos con aspiraciones a la postemporada necesitan hilar múltiples victorias para poder estar entre los 7 mejores. En este contexto, Houston Texans busca hacer valer la localía ante su rival divisional los Indianápolis Colts en un partido que se podrá seguir a través de Fox en punto de las 19:20 horas.

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Así llegan los equipos

Tanto los Colts como los Texans llegan desesperados por una victoria. Ambos suman tan sólo tres victorias y están cuatro juegos por detrás del líder divisional Jacksonville. Aunque parece imposible ganar la división, aún pueden hilar triunfos que los acerque a la pelea ya sea con los Jaguars o con otros equipos por los puestos de Comodín.

En el caso de Houston, el equipo viene de sumar una derrota al dejar ir una ventaja de 10 puntos ante los Cleveland Browns. El equipo permitió 17 unidades en la segunda mitad para perder 27-24. Esta fue sus segunda derrota en las últimas tres semanas lo cual los aleja de la postemporada.

Jugadores en celebración en el partido de los Texans contra los Jaguars | AP

Indianápolis por su parte, regresó a la senda de la victoria al imponerse ante los Dolphins, pero sufriendo más de la cuenta. Este triunfo puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

La mala racha del pasado mes y medio los tiene con una marca de tres victorias y siete derrotas en el tercer lugar de la AFC Sur. Con una victoria sobre Houston podría pasar al segundo y acercarse a los Jags.

Indianápolis Colts | AP

Historial entre ambos

Los Texans y los Colts se han visto las caras 50 veces previas al juego de este TNF, incluyendo un partido de postemporada. Los Colts lideran los enfrentamientos directos con 34 victorias por sólo 15 de los los Houston Texans. Además, empataron una vez.

Además de liderar el historial, los Colts presumen de haber ganado el último juego entre ambos. Esta temporada Indianápolis superó a Houston por un marcador de 19-17, poniendo fin a una racha de cinco triunfos al hilo de los Texans.

Indianapolis Colts vs Houston Texans | AP