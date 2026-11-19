¿Quiénes son The Warning? La banda que tocará en el medio tiempo del Vikings vs 49ers

Las hermanas Villarreal llevarán el poder del rock regiomontano al Estadio Banorte en el duelo internacional de la NFL en México

The Warning, la exitosa banda femenina de rock originaria de Monterrey, será la encargada de encabezar el espectáculo de medio tiempo en el partido internacional de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings este domingo 22 de noviembre de 2026 a las 19:20 horas en el Estadio Banorte.

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La agrupación está integrada por las hermanas Daniela (voz principal y guitarra), Paulina (batería, coros y voz alterna) y Alejandra Villarreal (bajo, teclado y coros), quienes llevarán el talento nacional al descanso de uno de los eventos deportivos más esperados del año en el país.

La historia de éxito de este trío comenzó en 2009 compartiendo videoclips en YouTube, pero fue hasta 2013 —cuando tenían apenas 13, 11 y 9 años— que adoptaron formalmente el nombre de The Warning.

The Warning con un Grammy l X: @TheWarningBand2

Un año después, en 2014, saltaron a la fama mundial gracias a su potente versión de 'Enter Sandman' de Metallica, cover que hoy supera los 26 millones de reproducciones y cimentó una carrera internacional con la que hoy conquistan los escenarios más importantes.

¿Qué dijo The Warning sobre su presentación en el juego de la NFL en México?

A través de un comunicado difundido por la propia liga, las hermanas Villarreal expresaron su entusiasmo por protagonizar el show de medio tiempo en un recinto histórico ante el público mexicano, prometiendo una actuación llena de energía.

The Warning en una presentación l X: @MTV

"Estamos más que emocionadas de formar parte de este evento de la NFL en nuestro país y en un estadio tan emblemático. Nos encanta la NFL y, cada vez que colaboramos, estamos deseando repetir la experiencia.