Nick Bosa reconoce que no está en su mejor nivel con los 49ers tras preocupante racha en la NFL

En su último partido ante los Dallas Cowboys, el defensivo solamente registró apenas un golpe al mariscal de campo

Los San Francisco 49ers atraviesan un buen momento en la Temporada 2026 de la NFL, pero una de sus principales figuras no está conforme con su rendimiento. Nick Bosa reconoció que todavía se encuentra lejos de su mejor versión, luego de acumular cuatro partidos consecutivos sin conseguir una captura de mariscal de campo, una situación que nunca había experimentado en su carrera profesional.

Durante la reciente victoria de San Francisco por 46-40 ante los Dallas Cowboys, el defensivo registró apenas un golpe al quarterback, cuatro presiones y tres castigos en 34 jugadas defensivas. Aunque los 49ers lograron quedarse con el triunfo, el desempeño individual de Bosa volvió a generar cuestionamientos sobre su estado físico y su adaptación al esquema del equipo.

El jugador de 29 años habló sobre esta situación y aseguró que, a diferencia de sus primeras temporadas en la NFL, actualmente no le preocupa tanto la falta de estadísticas individuales. Sin embargo, admitió que sus sensaciones dentro del campo no han sido las mejores desde su regreso a la actividad.

Nick Bosa, defensivo de los San Francisco 49ers | AP

Nick Bosa admite que está lejos de su mejor versión con los 49ers

"En el pasado, cuando era más joven, me afectaba mucho más el tema estrictamente estadístico. Ahora me enfoco en apoyar a mis compañeros. Si siento que estoy jugando bien, las estadísticas no me importan demasiado", declaró Bosa en conferencia de prensa, de acuerdo con información de Nick Wagoner, de ESPN.

El defensivo también reconoció que su principal preocupación es no estar mostrando el nivel que lo convirtió en uno de los jugadores más destacados de su posición. "El problema es que no creo estar mostrando mi mejor nivel en este momento, y eso me incomoda mucho más que los números", agregó.

Parte de las dificultades que enfrenta están relacionadas con las lesiones que lo mantuvieron alejado de los emparrillados. Bosa sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la Temporada 2025 y posteriormente presentó molestias en la pantorrilla, aunque logró salir del reporte de lesionados antes de la Semana 10 de la actual campaña.

Nick Bosa, defensivo de San Francisco | AP

Las lesiones y el nuevo sistema defensivo complican el regreso de Nick Bosa

Además de recuperar su condición física, el ala defensiva ha tenido que adaptarse al sistema implementado por Raheem Morris, nuevo coordinador defensivo de los 49ers. Bosa explicó que la falta de entrenamientos y el tiempo que permaneció fuera de actividad afectaron algunos aspectos de su juego, por lo que actualmente trabaja en recuperar los fundamentos que lo llevaron a destacar en la NFL.

La última temporada en la que Bosa superó las 10 capturas fue en 2023, cuando consiguió 10.5, mientras que en 2024 registró nueve y en 2025 apenas sumó dos debido a las lesiones. En la presente campaña todavía no ha conseguido su primera captura, aunque mantiene la confianza en recuperar su mejor nivel. "No voy a poner excusas porque a nadie le interesan. Sé que voy a mejorar y tengo plena confianza tanto en mi estado físico como en mi desempeño", sentenció.