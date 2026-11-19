¡Fuerte baja! Los Rams pierden a Puka Nacua por un mes ¿Qué pasó con el receptor?

El receptor de los Rams fue suspendido por la NFL por violar políticas de conducta personal

Puka Nacua fue suspendido tres partidos por violar la política de conducta personal de la NFL, y cumplirá la sanción a pesar de que se encuentra en la lista de reserva de lesionados.

El receptor All-Pro de los Rams de Los Ángeles no recibirá pago durante su suspensión, que fue anunciada el jueves.

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¿Suspensión a favor del recpetor?

Cabe destacar que, gracias al momento en que se impuso la suspensión, Nacua no se perderá ningún partido que no se fuera a perder de todos modos debido a que tiene un esguince de ligamentos en la rodilla y una lesión en el dedo gordo del pie causada por el césped.

Nacua fue colocado en la lista de reserva de lesionados la semana pasada, y será elegible para regresar tanto de la reserva de lesionados como de su suspensión cuando los Rams (6-4) reciban a los Cowboys de Dallas el 20 de diciembre.

Puka Nacua recibe el ovoide ante la marca de Tony Jefferson | AP

Los Rams y Nacua han estado esperando su probable suspensión durante casi un año, y finalmente fue anunciada durante su semana de descanso. La NFL dijo que no considera el estado de lesión de un jugador al anunciar una sanción al cierre de una investigación, y Nacua se une a un puñado de jugadores que han recibido suspensiones disciplinarias en años recientes mientras también estaban imposibilitados de jugar por otras razones.

Nacua se disculpó el diciembre pasado por realizar un gesto usa alegorías antisemitas durante una transmisión en vivo por internet, alegando que no entendía lo que significaba.

En marzo fue demandado por una mujer que afirmó que le mordió en el brazo e hizo una declaración antisemita durante una noche de fiesta en la víspera de Año Nuevo.

Puka Nacua se lanza para conseguir una conseguir una recepción | AP

Nacua ingresó brevemente a un centro de rehabilitación holística durante la temporada baja, y le dijo a un entrevistador antes del primer partido de la temporada de los Rams que en el pasado había hecho un mal uso del alcohol.

Los escándalos tiñeron el rápido ascenso al estrellato del jugador que fue seleccionado de quinta ronda y que ha sido uno de los receptores más productivos en la historia de la NFL durante sus primeras cuatro temporadas.

La temporada de Nacua

Nacua estableció el récord de la NFL de yardas recibidas por un novato en 2023, y lideró la liga en recepciones la temporada pasada mientras obtenía su primera designación All-Pro. Tiene 383 recepciones para 4.906 yardas y 23 touchdowns en apenas 51 partidos, además de otras 44 recepciones para 654 yardas en seis partidos de playoffs.

Nacua es elegible ahora para una jugosa extensión de contrato, pero ha disputado apenas siete partidos durante el último año de su contrato de novato.

Puka Nacua en una conferencia de prensa | AP

Tiene 70 recepciones para 715 yardas y cuatro touchdowns esta temporada, pero también se perdió dos partidos por una lesión muscular en el torso en septiembre antes de lastimarse la rodilla en la última jugada ofensiva de la victoria de los Rams en Washington el 8 de noviembre.