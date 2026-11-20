Colts cortan a Daniel Jones tras derrota ante Texans; Anthony Richardson regresa como titular en la NFL

Colts cortan a Daniel Jones tras derrota ante Texans; Anthony Richardson regresa como titular en la NFL I AP

Los Indianapolis Colts anunciaron este viernes 20 de noviembre la liberación definitiva del mariscal de campo Daniel Jones

El movimiento ocurre menos de 24 horas después de la dolorosa derrota por 26-3 ante los Houston Texans en Thursday Night Football, resultado que dejó a la franquicia con marca de 3-8.

El entrenador en jefe, Shane Steichen, confirmó la baja del quarterback veterano y anunció que Anthony Richardson Sr. retomará la titularidad de inmediato de cara al próximo compromiso del equipo frente a los New York Giants el domingo 29 de noviembre.

El detonante: una noche para el olvido ante Houston

La paciencia de la directiva de Indianápolis llegó a su límite tras la exhibición ofensiva del jueves por la noche. En lo que terminó siendo su último partido con el uniforme de los Colts, Daniel Jones completó apenas 12 de 27 pases para 144 yardas, sufrió una intercepción y concedió un safety antes de ser enviado a la banca con siete minutos por jugar en el último cuarto.

Con esta caída, Indianápolis sumó su sexta derrota en los últimos siete encuentros, confirmando una crisis deportiva que llevó al equipo a desprenderse de varios jugadores clave antes de la fecha límite de cambios para iniciar una reconstrucción.

Daniel Jones podría mantenerse con los Colts | AP

De héroe en 2025 a agente libre en 2026

La salida de Daniel Jones resulta sorpresiva por el contexto contractual. En marzo pasado, los Colts le otorgaron una extensión de dos años y 88 millones de dólares (con 50 millones garantizados) tras una brillante campaña 2025 en la que guio al equipo a un arranque de 8-2 y lanzó para 3,101 yardas y 19 anotaciones antes de sufrir una rotura del tendón de Aquiles en diciembre.

Sin embargo, el mariscal de campo de 29 años nunca recuperó su nivel tras la lesión. En 11 partidos disputados en la temporada 2026 de la NFL, Jones registró los peores números de su carrera en eficiencia:

Pases completados: 205 de 351 intentos (58.4%) [2]

Yardas por aire: 1,974 [2]

Relación Touchdowns / Intercepciones: 7 TD y 13 INT [2]

¿Qué sigue para Daniel Jones y los Colts?

Tras ser dado de baja, Daniel Jones entrará en el proceso de waivers (exenciones) de la NFL hasta el lunes por la tarde. Si ninguna franquicia reclama su contrato, se convertirá en agente libre sin restricciones y podrá firmar con cualquier equipo que busque reforzar su sala de mariscales de campo rumbo a los playoffs.

Por su parte, los Indianapolis Colts apuestan nuevamente por el desarrollo de Anthony Richardson. El jugador seleccionado en la cuarta posición global del Draft 2023 no iniciaba un partido de temporada regular desde la Semana 16 de 2024 y tendrá las últimas seis semanas del calendario para demostrar si puede ser el líder a largo plazo de la franquicia.