La NFL regresa a México tras cuatro años y los 49ers buscarán volver a ganar en territorio azteca

La NFL regresa a México luego de cuatro años de ausencia. La liga norteamericana tendrá un partido de temporada regular entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings este domingo en el Estadio Azteca. A tres días de que se lleve a cabo el partido, Kyle Shanahan, entrenador de los Niners reveló que su equipo apunta a llegar con ventaja al duelo en la capital mexicana.

Niners se aclimatan a la altura

La altura de la Ciudad de México ha sido un tema muy discutido para los dos equipos a días de que se lleve a cabo el partido. Al estar a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, la ciudad capitalina sobrepasa a cualquier ciudad en la que se disputan los partidos de NFL, siendo esto un reto para los jugadores.

En este contexto, Kyle Shanahan y los 49ers decidieron viajar a Colorado para aclimatarse a la altura. Aunque Denver está por debajo en altura a comparación de la CDMX, el entrenador de los Niners considera que este viaje los ayudará a llegar con cierta ventaja al partido del domingo.

“Ayuda bastante... La altitud siempre representa un reto y la Ciudad de México está aún más alta. Aunque no define el resultado por sí sola, sí te otorga un pequeño margen a favor, tal vez un par de puntos porcentuales”, explicó el estratega de San Francisco en conferencia de prensa.

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de los 49ers, en conferencia de prensa | AP

No es la primera ocasión en que la franquicia californiana ajusta su logística de cara a un compromiso internacional. En 2022, antes de vencer con autoridad 38-10 a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca, los 49ers implementaron este mismo plan de trabajo en Colorado con excelentes dividendos.

Minnesota utilizará la tecnología

En contraste directo con la estrategia de San Francisco, los Vikings optaron por no alterar su sede de trabajo y permanecieron en sus instalaciones de Eagan, Minnesota, situadas a apenas 288 metros sobre el nivel del mar. Para contrarrestar la desventaja ambiental, el equipo incorporó cámaras de simulación de altitud en sus entrenamientos.

Vikings celebrando anotación ante los Green Bay Packers | AP