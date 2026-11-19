Como parte de las actividades previas a su encuentro ante Minnesota Vikings, jugadores y exjugadores convivieron con estudiantes de la escuela Benito Juárez

La visita de los San Francisco 49ers a México no se limitó al emparrillado, pues como parte de las actividades previas a su compromiso ante Minnesota Vikings, integrantes de la franquicia visitaron la escuela Benito Juárez, donde dejaron huella con una iniciativa que combinó arte y deporte.

La actividad tuvo como momento especial la revelación del mural 'Unidad', una obra elaborada por la artista Georgina Gutiérrez, quien contó con la participación de los propios jugadores para pintar algunos detalles que busca representar la conexión entre el equipo y la comunidad.

49ers y estudiantes se unen para crear el mural 'Unidad'

Entre los integrantes de San Francisco que estuvieron presentes destacaron el mexicano Alfredo Gutiérrez, TY McGill y Jason Verrett, además de los exjugadores Dennis Brown y Garrett Celek, quienes se involucraron en la actividad al darle los últimos detalles al mural que se encuentra en uno de los patios de la escuela ubicada en la alcaldía Cuahutémoc.

Dennis Brown fue de las personas que ayudaron a pintar el mural | José Moreno

Georgina Gutiérrez explicó que el concepto de 'Unidad' representa uno de los valores importantes para la organización y que también busca fortalecer el sentido de comunidad entre los estudiantes.

"Me comentaron que la palabra unidad es muy importante para ellos, entonces nos gustó para poner la unidad con la comunidad y todo lo que significa. Este mural es para los niños, entonces quería que viviera aquí para los niños y que cuando lo vieran fuera algo para ellos y se identificaran", expresó la artista.

Por su parte, Carlos Yustis, colaborador de las transmisiones de los 49ers en español, destacó que este tipo de iniciativas forman parte del compromiso de la franquicia con las comunidades para dejar un legado.

"Parte de lo que hacen los 49ers es dejar un legado, no solo venir y jugar el partido, estamos muy comprometidos con nuestras comunidades y con la gente de México. Es muy importante para nosotros poder dejar algo y por eso es tratar de mejorar estas áreas para que los niños puedan identificarse", señaló Yustis.

Resaltó la importancia de que los jugadores que visitaron México por primera vez pudieran conocer de cerca la cultura y la pasión de los aficionados mexicanos, una experiencia que consideró especial para quienes forman parte de la franquicia.

"Para los jugadores que nunca habían estado es grandioso compartirles un poco de lo que es nuestra cultura, nuestra forma de sentir la ciudad y que vea cómo lo disfrutan es espectacular", agregó.

También llevaron el flag football a los estudiantes

Además de colaborar con la creación del mural, los representantes de San Francisco ofrecieron una clínica de tochito bandera o flag football, en la que los estudiantes tuvieron la oportunidad de acercarse a esta disciplina y conocer algunos de sus fundamentos.

La práctica de flag fue de lo más destacado | José Moreno

49ers y Vikings se enfrentan este domingo en México

Estas actividades forman parte de la semana especial de los San Francisco 49ers en territorio mexicano, que tendrá como punto culminante el encuentro frente a los Minnesota Vikings, correspondiente a la Semana 11 de la temporada 2026 de la NFL.