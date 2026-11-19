¿Presagio para el domingo? Máscara Dorada y los 49ers derrotan a Soberano Jr. y los Vikings en Casco y Máscaras

Los 49ers se quedaron con la victoria en la Arena México | Emiliano Cárdenas

En la primera edición de la función especial del CMLL, el equipo representante de San Francisco se llevó la victoria en la lucha estelar de la Arena México

La rivalidad entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings tuvo un primer capítulo en el cuadrilátero de la Arena México. Durante la primera edición de la función especial Noche de Cascos y Máscaras, Máscara Dorada y su equipo se impusieron a Soberano Jr. y los representantes de Minnesota, en una lucha que sirvió como antesala del enfrentamiento que ambos equipos tendrán este domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

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El luchador que representó a los 49ers hizo equipo con Templario, Dulce Gardenia y KeMonito para enfrentar a Soberano Jr., Raider, Hechicero y KeMalito, quienes portaron los colores de los Vikings. Al final, el bando de San Francisco salió con la mano en alto y consiguió el primer triunfo de esta rivalidad, al menos en el terreno de la lucha libre.

¿Los 49ers toman ventaja sobre los Vikings?

La victoria de Máscara Dorada sobre Soberano Jr., le puso un ingrediente especial al duelo de la NFL, pues ambos equipos volverán a encontrarse este domingo 22 de noviembre, ahora en el emparrillado del Estadio Banorte.

Los aficionados de San Francisco ya tuvieron motivos para celebrar antes del partido frente a Minnesota en el Estadio Banorte.

¿Quiénes ganaron en el resto de la función Casco y Máscaras?

La afición se prendió con los duelos entre luchadores | Emiliano Cárdenas

La cartelera también presentó enfrentamientos con representantes de distintas facciones y divisiones del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Calavera Jr. 1 y Calavera Jr. 2, acompañados por Rugido, consiguieron la victoria frente a Fuego, Capitán Suicida y El Audaz.

La gladiadoras también tuvieron acción en la velada | Emiliano Cárdenas

En la división femenil, Tessa Blanchard, Kira y Skadi salieron avantes ante Candela, La Metálica y Olympia, en un combate que reunió a seis representantes de la lucha libre.