La rivalidad entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings tuvo un primer capítulo en el cuadrilátero de la Arena México. Durante la primera edición de la función especial Noche de Cascos y Máscaras, Máscara Dorada y su equipo se impusieron a Soberano Jr. y los representantes de Minnesota, en una lucha que sirvió como antesala del enfrentamiento que ambos equipos tendrán este domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.
Comienza la transformación del campo en el Estadio Banorte para recibir a 49ers y Vikings
El luchador que representó a los 49ers hizo equipo con Templario, Dulce Gardenia y KeMonito para enfrentar a Soberano Jr., Raider, Hechicero y KeMalito, quienes portaron los colores de los Vikings. Al final, el bando de San Francisco salió con la mano en alto y consiguió el primer triunfo de esta rivalidad, al menos en el terreno de la lucha libre.
¿Los 49ers toman ventaja sobre los Vikings?
La victoria de Máscara Dorada sobre Soberano Jr., le puso un ingrediente especial al duelo de la NFL, pues ambos equipos volverán a encontrarse este domingo 22 de noviembre, ahora en el emparrillado del Estadio Banorte.
Los aficionados de San Francisco ya tuvieron motivos para celebrar antes del partido frente a Minnesota en el Estadio Banorte.
¿Quiénes ganaron en el resto de la función Casco y Máscaras?
La cartelera también presentó enfrentamientos con representantes de distintas facciones y divisiones del Consejo Mundial de Lucha Libre.
Calavera Jr. 1 y Calavera Jr. 2, acompañados por Rugido, consiguieron la victoria frente a Fuego, Capitán Suicida y El Audaz.
En la división femenil, Tessa Blanchard, Kira y Skadi salieron avantes ante Candela, La Metálica y Olympia, en un combate que reunió a seis representantes de la lucha libre.
Finalmente, en la lucha de apertura, Shockercito y Galaxy comenzaron la función con una victoria sobre Mercurio y Pequeño Pierroth.