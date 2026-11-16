La integrante del Salón de la Fama dejó la mesa de jueces para demostrarle a un grupo de concursantes cómo se hace la lucha libre

Durante una de las audiciones de America’s Got Talent: Extreme, Nikki Bella, dejó por un momento su lugar como jueza y subió al escenario para darle una lección de lucha libre a un grupo de participantes que no logró convencerla con su presentación.

Ha circulado un video que volvió a hacerse viral, acontecido en marzo de 2022, durante la tercera ronda de audiciones del programa. Las integrantes de America's Little Sisters presentaron un acto de lucha en gelatina, pero su propuesta recibió las tres X de los jueces: Nikki Bella, Simon Cowell y Travis Pastrana. La respuesta de la exsuperestrella de WWE terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de aquella presentación.

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Nikki Bella aplicó un suplex a una concursante en una piscina de gelatina

Después de que el grupo recibiera los tres votos negativos, Nikki tomó la palabra y lanzó un comentario que anticipó lo que estaba por suceder: aseguró que no habría presionado la X si las participantes hubieran hecho la lucha como ella.

La integrante de las Bella Twins se quitó los aretes, abandonó la mesa de jueces y se dirigió al escenario. Ahí tomó a una de las concursantes, identificada como Katie K, y la lanzó con un suplex directamente a la piscina de gelatina.

Pero la demostración no terminó con el impacto: Nikki también cubrió a su rival para completar la cuenta de tres. La escena provocó la reacción del público y dejó sorprendidos a los otros jueces. Incluso Travis Pastrana y el conductor Terry Crews terminaron uniéndose a la diversión dentro de la piscina.

Nikki Bella cada día sorprende más a sus seguidores | WWE

Nikki Bella llevó su experiencia de WWE a America’s Got Talent: Extreme

La participación de Nikki Bella en el programa fue como jueza, junto a Simon Cowell y Travis Pastrana, mientras que Terry Crews estuvo a cargo de la conducción. La edición especial de America’s Got Talent buscaba reunir actos extremos que fueran más allá de las presentaciones habituales del concurso.

Nikki llegó con una amplia trayectoria en la lucha libre profesional. Junto a su hermana Brie, formó parte de las Bella Twins y conquistó el Campeonato de Divas de WWE. Además, su reinado de 301 días con ese título se mantiene como uno de los registros más destacados de la división.

Las hermanas fueron incorporadas al Salón de la Fama de WWE como parte de la generación de 2020, aunque la ceremonia se realizó en 2021 debido a la pandemia. Años después, Nikki volvió a demostrar frente a las cámaras que sabe perfectamente cómo llevar a cabo un movimiento dentro del cuadrilátero.