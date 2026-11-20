¿Les intimida la afición? Así reaccionaron los jugadores de los Vikings a jugar en México

Aaron Jones celebrando con los fanáticos y el Estadio Banorte | AP / IMAGO7

Aaron Jones y Josh Metellus revelaron su emoción por jugar en la Ciudad de México

El regreso de la NFL a la Ciudad de México está cada vez más cerca y los Minnesota Vikings ya se preparan para disputar su compromiso internacional ante los San Francisco 49ers. El próximo domingo 22 de noviembre, el Estadio Banorte recibirá el encuentro correspondiente a la Semana 11. Previo a dicho juego, los jugadores de Minnesota mostraron su emoción por jugar en la capital mexicana.

En la antesala del enfrentamiento, varios jugadores de la franquicia de Minnesota compartieron sus expectativas sobre esta experiencia y expresaron su entusiasmo por conocer al público mexicano.

Uno de ellos fue el corredor Aaron Jones, quien reconoció que será su primera visita a la capital mexicana y destacó que tiene una conexión especial con la cultura hispana debido al entorno en el que creció. Además, adelantó que aprovechará la oportunidad para conocer algunas de las tradiciones del país.

"Estoy muy emocionado por ir a la Ciudad de México, será mi primera vez y me fascina jugar fuera de Estados Unidos; seguro me pondré un sombrero. Crecí en una comunidad predominantemente hispana, así que me sentiré como en casa", apuntó Jones para TUDN.

Aaron Jones celebrando anotación ante los Packers | AP

El corredor también señaló que sus compañeros le han compartido referencias sobre la respuesta de los aficionados mexicanos durante los eventos deportivos, por lo que espera encontrar un ambiente con una importante presencia de seguidores de Minnesota.

"Me han dicho que el ambiente es electrizante y que hay presencia de aficionados de los Vikings, así que esperamos que se hagan sentir y generen mucho ruido", agregó.

Por su parte, el safety Josh Metellus también habló sobre la importancia de esta visita internacional y reconoció que viajar a México representa una experiencia que tenía pendiente en su trayectoria profesional.

"Es una oportunidad fantástica. Jamás he estado en México, así que es genial tacharlo de mi lista de pendientes", afirmó Metellus.

El defensivo de Minnesota también hizo referencia a la manera en que los aficionados mexicanos viven los acontecimientos deportivos y expresó su confianza en que el Estadio Banorte contará con una importante respuesta del público durante el partido contra San Francisco.

Jugadores de Minnesota y Aaron Jones celebrando anotación ante los Packers | AP