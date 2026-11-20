La dominante actuación defensiva ante Indianápolis que mantiene a Houston soñando con postemporada

Jugadores de los Texans celebrando anotación ante los Colts | AP

Al permitir sólo tres puntos y forzar cinco cambios de balón ante los Colts

Los Houston Texans han regresado a la senda de la victoria y tras anotar 26 puntos sin respuesta y forzar cinco errores de la ofensiva rival, lograron aplastar a los Indianápolis Colts, para sí poder soñar con la postemporada ya sea por el título divisional o por comodines.

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Una actuación sobresaliente de la defensiva

Los Texans regresaron a ser esa gran defensiva que dominó la NFL la temporada pasada. Pese a permitir un gol de campo en la primera serie ofensiva, el equipo respondió al no permitir más puntos y forzar cinco 'entregas' de balón.

Lassiter logró interceptar un envío de Daniel Jones, mientras que Will Anderson derribó al QB en la zona de anotación para forzar el safety y dar dos puntos más a su equipo. Además, lograron evitar dos goles de campo y lograron una detención en cuarta oportunidad para cerrar un partido redondo del equipo comandado por Demeco Ryan.

La defensa de los Texans robándose el balón en un pase de Daniel Jones | AP

Stroud se sobrepuso a un error

CJ Stroud logró lanzar para 194 yardas y tres touchdowns, pese a inciar el partido con ina intercepción. Stroud desmanteló la defensa secundaria de los Colts, que no contaba con los esquineros titulares lesionados Sauce Gardner y Charvarius Ward, para ayudar a los Texans a recuperarse de la derrota por 27-24 ante Cleveland el fin de semana pasado.

Stroud conectó tres pases de anotación para tres jugadores distintos (Nico Collins, Kayshon Boutte y Marlin Klein) para sellar la victoria en el arranque de la Semana 3. Con estas anotaciones, el QB llegó a 22 en la temporada y sólo suma cuatro intercepciones.

CJ Stroud tomándose foto tras el partido ante los Colts | AP

Jones completó 12 de 27 pases para 144 yardas con una intercepción, y los Colts (3-8) sufrieron su sexta derrota en siete partidos. Anthony Richardson entró al campo con aproximadamente siete minutos restantes, pero no completó ninguno de sus pases.

Los Colts tuvieron su peor actuación ofensiva de la temporada, terminando con tan solo 167 yardas totales, la cifra más baja de la temporada, y apenas 38 yardas por tierra. No lograron anotar un touchdown por primera vez desde la derrota por 24-6 ante Detroit el 24 de noviembre de 2024.

Nico Collins atrapando un pase de anotación ante los Colts | AP

¿Qué sigue para ambos equipos?C