¿Por qué el Banorte no cambia su nombre para el juego de NFL del domingo?

A diferencia de la FIFA la NFL no ha pedido retirar los patrocinios del estadio mexicano

La NFL regresará a la Ciudad de México este domingo 22 de noviembre con el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, que se disputará en el Estadio Banorte. A diferencia de lo que ocurrirá durante la Copa del Mundo de 2026, el inmueble ubicado en la capital mexicana conservará su nombre comercial para recibir el encuentro de futbol americano, debido a que la liga estadounidense no cuenta con las mismas restricciones de patrocinio que la FIFA.

A tres días de que se lleve a cabo el compromiso, el estadio ya comenzó los trabajos de adecuación para recibir a los aficionados y a las dos franquicias de la NFL. La transformación del inmueble contempla los preparativos necesarios para albergar el encuentro, aunque no será necesario modificar su denominación oficial ni retirar la marca que aparece en su nombre.

Esta situación ha llamado la atención debido a las disposiciones que deberán cumplir otras sedes deportivas mexicanas durante los próximos meses, particularmente aquellas que albergarán partidos de la Copa del Mundo de 2026.

Panorámica del Estadio Banorte, previo a un partido | IMAGO7

La diferencia entre los lineamientos de la NFL y la FIFA se encuentra en sus respectivas políticas comerciales. El máximo organismo del futbol internacional mantiene restricciones sobre la presencia de marcas que no forman parte de sus patrocinadores oficiales en los recintos donde organiza sus competencias.

Por esta razón, durante el Mundial de 2026, dos de las tres sedes mexicanas tendrán que modificar temporalmente sus nombres comerciales para ajustarse a las disposiciones de la FIFA.

El Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco, casa de las Chivas, y el Estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León, donde juega Rayados de Monterrey, utilizarán denominaciones neutrales durante la competencia mundialista.

Estadio Banorte sin el patrocinio en el Mundial | CAPTURA

La medida responde a la política de derechos comerciales del organismo internacional, que busca proteger los acuerdos establecidos con sus socios oficiales durante los torneos que organiza. Por ello, las empresas que actualmente dan nombre a los estadios no podrán mantener esa exposición comercial bajo las condiciones habituales durante la justa mundialista.

¿Por qué la NFL no pide cambio de nombre?

A diferencia de la FIFA, la NFL no aplica una política general que obligue a los estadios a retirar los nombres de sus patrocinadores para disputar partidos oficiales. De hecho, los acuerdos comerciales relacionados con los derechos de denominación de los inmuebles forman parte de la estructura de negocios de la liga estadounidense.

Estadio Banorte | IMAGO7

La mayoría de los equipos de la NFL juega como local en recintos que llevan el nombre de una empresa o marca comercial. Estos convenios permiten a las organizaciones obtener ingresos a cambio de otorgar a las compañías derechos de exposición y presencia en la denominación de sus instalaciones.

Entre los ejemplos más conocidos se encuentra el Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers; el AT&T Stadium, donde juegan los Dallas Cowboys; el Acrisure Stadium, de los Pittsburgh Steelers, y el Gillette Stadium, inmueble de los New England Patriots.

En contraste, existen algunos recintos que conservan denominaciones sin referencia directa a una marca comercial. Entre ellos destacan el Lambeau Field, de los Green Bay Packers; el Arrowhead Stadium, de los Kansas City Chiefs, y el Soldier Field, de los Chicago Bears.

AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys y sede mundialista | AP