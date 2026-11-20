Tom Brady estaría interesado en convertirse en accionista minoritario del Chelsea, luego de finalizar su etapa como inversionista del Birmingham City

Tom Brady podría dar un nuevo paso en el futbol inglés, ahora como posible inversionista del Chelsea. El legendario exquarterback de la NFL estaría en conversaciones para adquirir una participación minoritaria en el conjunto londinense, de acuerdo con información publicada por The Guardian y retomada por Bleacher Report.

Este posible movimiento llega semanas después de que el siete veces ganador del Super Bowl terminara su relación como accionista del Birmingham City, equipo en el que participó durante tres años. De concretarse la operación, Brady tendría presencia en uno de los clubes más importantes de la Premier League, ampliando así su influencia en el mundo del deporte profesional.

Tom Brady buscaría convertirse en accionista del Chelsea

De acuerdo con el reporte del periodista Matt Hughes, de The Guardian, Brady mantiene conversaciones para adquirir una pequeña participación del Chelsea. El exjugador tendría una buena relación con Behdad Eghbali, cuya firma de inversión, Clearlake Capital, controla el 86.5 por ciento de la institución londinense, por lo que su cercanía podría facilitar un eventual acuerdo.

La posible llegada del exquarterback también estaría relacionada con su acercamiento previo al conjunto inglés. Brady fue invitado por el Chelsea durante el Mundial de Clubes de 2025, torneo en el que los Blues conquistaron el título después de imponerse 3-0 al Paris Saint-Germain en la Final disputada en Nueva Jersey.

Tom Brady con los New England Patriots en el 2007 | X @Patriots

Por ahora, no existe un acuerdo confirmado y el Chelsea no realizó comentarios sobre las negociaciones reportadas. Sin embargo, el interés de Brady representaría una nueva incorporación de una figura del deporte estadounidense a la estructura empresarial del futbol europeo, en caso de que las conversaciones lleguen a buen puerto.

Tom Brady dejó de ser inversionista del Birmingham City

La posible inversión en el Chelsea surge después de que Brady terminara su etapa como accionista minoritario del Birmingham City, equipo al que llegó en agosto de 2023 como parte del proyecto encabezado por Knighthead Capital Management y Tom Wagner. Durante su estancia, el exjugador también presidió la junta asesora del club y participó en distintas iniciativas relacionadas con el desarrollo de la institución.

El Birmingham City agradeció públicamente la participación del exmariscal de campo, aunque no explicó los motivos de su salida ni detalló qué sucedería con su participación accionaria. Su despedida se produjo mientras el equipo atraviesa un buen momento deportivo y pelea por los primeros puestos de la Championship, la segunda división del futbol inglés.

Tom Brady y Lionel Messi l AP