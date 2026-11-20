¡Renuevan a la plantilla! Real Madrid sigue asegurando a sus jugadores; estos son los nombres

Diomande sigue en plan grande con el Real Madrid y marca otro golazo | AP

El equipo blanco sigue reforzando a sus jugadores de cara al futuro

El Real Madrid continúa trabajando en la planificación de su futuro y una de sus prioridades ha sido garantizar la permanencia de futbolistas importantes de su plantilla. El conjunto español ha concretado nuevas renovaciones con Thibaut Courtois, Aurélien Tchouameni, Brahim Díaz y Arda Güler, quienes extenderán su vínculo con la institución por varias temporadas más.

A través de distintos comunicados, el club confirmó los acuerdos con sus jugadores, dejando claro que busca mantener una base sólida para los próximos años. Los tres futbolistas cuentan con contratos que superan el corto plazo y forman parte de los planes de la institución merengue.

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¿Hasta cuándo renovaron Courtois, Brahim Díaz y Arda Güler con el Real Madrid?

El primero de los acuerdos anunciados fue el de Thibaut Courtois. El guardameta belga extendió su contrato hasta el 30 de junio de 2028, por lo que continuará defendiendo la portería del conjunto blanco durante las próximas temporadas.

Por su parte, Brahim Díaz firmó una nueva vinculación que lo mantendrá en el Real Madrid hasta junio de 2031. El atacante seguirá formando parte de la plantilla merengue, donde buscará consolidarse como una alternativa en el frente ofensivo.

Brahim Díaz | AP

En otro movimiento, Aurélien Tchouaméni también fue renovado con contrato hasta el 30 de junio de 2032. El defensa seguirá vinculado al club blanco, donde seguirá siendo uno de los mejores del mundo al mando de José Mourinho.

Finalmente, Arda Güler también aseguró su futuro con los blancos. El futbolista turco llegó a un acuerdo para ampliar su contrato hasta el 30 de junio de 2032, convirtiéndose en uno de los jugadores con mayor proyección a largo plazo dentro del proyecto madridista.

Arda Güler y Endrik tras gol del Real Madrid a la Roma | AP

Real Madrid apuesta por la continuidad de su plantilla

Con estas renovaciones, el Real Madrid busca dar estabilidad a su proyecto deportivo y mantener a futbolistas que considera importantes para el presente y futuro de la institución.

Courtois representa experiencia y seguridad bajo los tres postes, con Aurélien Tchouaméni asegurando el mediocampo junto con la defensa, mientras que Brahim y Güler aportan alternativas ofensivas y creatividad en el terreno de juego.