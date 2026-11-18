El futbolista Turco extendió su contrato hasta 2032 y agradeció al club y a la afición Merengue

El Real Madrid continúa armando su futuro. Luego de un inicio de temporada con altas y bajas, dos Fechas FIFA y una estabilidad dentro del terreno de juego, el club Merengue finalmente pudo ver por sí mismo en lo directivo, aseguradora a una de sus joyas hasta el 2032, el futbolista Turco, Arda Güler.

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‘Historia por hacer’

Luego de confirmarse la renovación del atacante de 21 años, el propio futbolista se encargó de hacer oficial la noticia. A través sus redes sociales Güler escribió un amplio y emotivo mensaje, en este redactó su sentir no solo como jugador sino como un madridista más, asegurado que algún día espera dejar su propia ‘huella’ en el club.

Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa. Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor. Seguir los pasos de leyendas que han escrito su nombre en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí. Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única” escribió en redes sociales.

Arda Guler en el duelo ante Fiorentina | IG: @realmadrid

Del mismo modo, el atacante de la Selección de Turquía y del Real Madrid agradeció a sus compañeros y varios miembros del club, pero sobre todo a Florentino Pérez y a la afición Merengue por la oportunidad de seguir siendo parte de la historia del equipo más grande del mundo.

Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde mi primer día: en especial a nuestro presidente, Florentino Pérez, a mi familia, a mis compañeros y a todo el staff y los entrenadores con los que he trabajado. Y el agradecimiento más especial, para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo infinito. ¡A por muchos más días bonitos juntos!”, concluyó.

¿Cómo le ha ido a Güler en el Real Madrid?

El futbolista turco llegó a las filas del club de Valdebebas en el 2023, procedente del Fenerbahce de Turquía (club donde se formó y debutó). Desde su llegada, la afición le mostró su confianza y aunque los minutos que recibió no fueron los más óptimos al principio, con la llegada de José Mourinho la cosa cambió.

En sus tres años con el Madrid, Güler suma un total de 6746 minutos divididos en 126 partidos oficiales; el turco ha logrado anotar 22 goles y 32 asistencias, además de ya contar con una liga de España, una Supercopa de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental.