Real Madrid hace oficial la condenan de 11 meses de cárcel a aficionado que insultó a Mbappé

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, en festejo de gol ante Barcelona | AP

La Audiencia Provincial de Asturias sentenció a 11 meses de prisión al responsable de los insultos racistas contra el delantero del Real Madrid durante el partido frente al Oviedo

Este martes 17 de noviembre, el Real Madrid informó en un comunicado que un aficionado fue condenado por proferir insultos y realizar gestos racistas contra Kylian Mbappé durante el encuentro entre los merengues y el Real Oviedo, disputado el 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias dictó una sentencia condenatoria por un delito de odio, con una pena de 11 meses de prisión, una multa económica y distintas inhabilitaciones. Además, la suspensión de la pena de cárcel quedó condicionada a que el responsable no acuda a estadios donde se celebren competiciones deportivas oficiales durante dos años.

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¿Cuál fue el castigo para el aficionado que insultó a Mbappé?

De acuerdo con la información difundida por el Real Madrid, el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó la condena. Entre las sanciones establecidas se encuentran 11 meses de prisión, una multa de mil 440 euros y una inhabilitación de tres años y 11 meses para ejercer profesiones u oficios educativos, docentes, deportivos o de tiempo libre.

La suspensión de la pena de prisión estará condicionada a que no se acerque a Kylian Mbappé y que tampoco ingrese a estadios de futbol durante dos años, de acuerdo con las condiciones aceptadas en el procedimiento.

El caso fue denunciado inicialmente por LaLiga, organismo que aportó pruebas para esclarecer lo sucedido, entre ellas un informe pericial de lectura de labios. Posteriormente, el Real Madrid se sumó al procedimiento como acusación particular.

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Real Madrid mantiene su lucha contra el racismo

A través de un comunicado oficial, el conjunto blanco celebró la resolución judicial y recordó que esta sentencia se suma a otras condenas por comportamientos racistas contra sus futbolistas en distintos estadios de España.

Entre los antecedentes mencionados por el club se encuentran los casos registrados en Mestalla, Son Moix, Vallecas y José Zorrilla, relacionados con insultos racistas dirigidos a jugadores madridistas.

"El Real Madrid, que ha ejercido la acusación particular en este procedimiento y continúa ejerciéndola en otros por hechos similares, reafirma su compromiso de combatir el racismo y erradicar cualquier comportamiento racista en el fútbol y en el deporte", señaló la institución.