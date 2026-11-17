El delantero de Real Madrid encaminó la contundente victoria de la Verdeamarela este martes

Con un hat-trick tempranero antes de los 25 minutos de juego, Vinicius Jr fue la figura en la goleada 0-7 de la Selección de Brasil ante Singapur en el cierre de la Fecha FIFA de noviembre. Endrick, con asistencia y gol, y Estêvão Willian, con dos asistencias y gol, también brillaron en el juego celebrado en el Estadio Nacional de Singapur.

De esta manera, la Verdeamarela se reivindicó luego de la derrota 3-2 ante Japón el pasado sábado 14. Además, fue un resultado récord para la Canarinha, que logró la máxima goleada en la era de Carlo Ancelotti. Desafortunadamente, el técnico italiano tuvo que disfrutarla desde la tribuna por su expulsión contra los nipones.

Desde un amistoso contra Honduras en junio de 2019, con Tite todavía como seleccionador, Brasil no ganaba un partido por diferencia de siete goles. Mientras que con 'Carletto', su triunfo más holgado hasta ahora era el 0-5 contra Corea del Sur, en un amistoso en octubre de 2025, en el quinto juego dirigido por el estratega italiano.

Vinicius también hace historia con Brasil

Para el delantero de 26 años también fue una jornada memorable, ya que por primera vez anotó tres goles en un mismo partido con su selección. Hasta ahora, solo tenía tres dobletes: el primero ante Paraguay en la Copa América 2024; el segundo ante Escocia en la Copa del Mundo 2026, y el tercero en el pasado amistoso frente a Japón.

Vinicius Jr en el partido de Brasil contra Singapur | AP

Con este hat-trick, Vini llegó a 19 goles con la selección nacional mayor, con la cual ha marcado en tres de sus últimos cinco partidos disputados. Pese a ello, fue sustituido al minuto 60 por Allan, situación que el jugador de Real Madrid no tomó bien y manifestó su molestia una vez fuera del campo.

¿Cómo fue la victoria de Brasil?

Transcurrido un cuarto de hora, la Verdeamarela ya estaba arriba en el marcador 0-2, tras las dos primeras anotaciones de Vinicius. La primera llegó al minuto 9, con asistencia de Bruno Guimarães, y la segunda al 15', tras un pase de Endrick, quien hizo su propio gol al 31' con asistencia de Estêvão.

Endrick en el partido de Brasil contra Singapur | AP

El atacante de Chelsea también asistió a Vinicius en su tercer gol, al minuto 21, y en el arranque de la segunda mitad, al 51', hizo su propio tanto. Tras perderse el Mundial 2026 por lesión, el jugador de 19 años ha estado en los cinco amistosos de Brasil con cinco participaciones de gol: tanto y asistencia ante India y la doble asistencia y gol de hoy.

Rayan al minuto 65 y un autogol de Raoul Suhaimi al 74' pusieron punto final a la goleada de la cinco veces campeona del mundo. De esta manera, Brasil cerró el año con nota positiva, a la espera de definir su calendario para 2027.