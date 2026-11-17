El entrenador español cuestionó la mentalidad de sus futbolistas y ofreció disculpas a la afición tras la goleada en la Nations League

La Selección de Países Bajos sufrió una dolorosa derrota de 5-0 ante Alemania en la UEFA Nations League, resultado que provocó una contundente reacción de su entrenador, Xavi Hernández, quien no ocultó su molestia por el desempeño de sus futbolistas y cuestionó la falta de actitud mostrada durante el encuentro disputado en Berlín.

El exdirector técnico del Barcelona compareció ante los medios de comunicación después del partido y reconoció que la goleada representó un duro golpe para su equipo. Además de ofrecer disculpas a los aficionados neerlandeses, el estratega español aseguró que sus jugadores deberán cambiar su mentalidad para evitar que una actuación de esta naturaleza vuelva a repetirse.

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Xavi Hernández 'explota'

Durante la conferencia de prensa, Xavi comenzó su intervención con una disculpa dirigida a los seguidores de Países Bajos, quienes presenciaron una de las actuaciones más complicadas del combinado neerlandés bajo su dirección. El entrenador consideró que la falta de espíritu competitivo fue determinante para el resultado.

Permítanme empezar pidiendo perdón a nuestra afición. Si no tenemos espíritu, es imposible competir. Hace tres días jugamos un partido increíble, demostrando nuestros valores, y hoy fue todo lo contrario

Xavi da indicaciones a Bart Verbruggen en el duelo ante Alemania | AP

El técnico español también reconoció que el resultado fue inesperado, especialmente después de la buena actuación que su equipo había mostrado en su compromiso anterior. "Estoy muy decepcionado, muy triste. Para mí ha sido un shock como entrenador", expresó, al señalar las diferencias entre ambos encuentros.

Xavi insistió en que la calidad individual no es suficiente para competir al máximo nivel internacional y exigió un cambio inmediato en la actitud de sus futbolistas. "La mentalidad debe cambiar, los valores en el campo deben mejorar. No puedo aceptar esto. Necesitamos jugadores con garra, los futbolistas deben cambiar su mentalidad", sentenció.

Xavi Hernández exige un cambio de mentalidad en Países Bajos

A pesar de la contundencia de sus críticas, Xavi Hernández aseguró que la derrota deberá servir como una lección para sus dirigidos. El exentrenador del Barcelona reconoció que atraviesan una situación complicada, aunque confía en que los jugadores puedan aprender de lo sucedido y mostrar una respuesta diferente en sus próximos compromisos.

Florian Wirtz en el partido de Alemania contra Países Bajos en la Nations League | AP