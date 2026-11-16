VIDEO: El golazo de Florian Wirtz que encaminó la goleada de Alemania ante Países Bajos en la Nations League

Florian Wirtz en celebración con la Selección de Alemania en la Nations League | AP

El jugador de 23 años apareció en el momento preciso en el Estadio Olímpico de Berlín

La Selección de Alemania se recuperó del difícil inicio que tuvo en la UEFA Nations League y con una inesperada goleada 5-0 ante Países Bajos selló su clasificación a Cuartos de Final. Florian Wirtz fue la figura que brilló en el Estadio Olímpico de Berlín, con un golazo en el momento oportuno.

El delantero de Liverpool firmó un doblete este lunes ante los neerlandeses. Sin embargo, fue el primero de los dos goles el que fue determinante en el partido, tanto por la calidad de la ejecución, como porque llegó justo cuando los visitantes apretaban por el empate.

Fue al minuto 60 que Wirtz robó el esférico en la salida de Países Bajos, ante la displicencia de Denzel Dumfries y a la altura de al media luna se perfiló para sacar un potente zurdazo al ángulo superior izquierdo del arco defendido por Bart Verbruggen. Con ello, Alemania creció en ánimo para cerrar la goleada en casa.

Justo tres minutos antes del primer tanto de Wirtz, Cody Gakpo estuvo cerca del empate con un disparo raso que forzó el lance de Marc-André ter Stegen. El veterano arquero evitó el gol con un manotazo y la defensa teutona apareció para alejar el peligro, tras lo cual se originó la jugada del 2-0.

Florian Wirtz en el partido de Alemania contra Países Bajos en la Nations League | AP

Así fue la goleada de Alemania contra Países Bajos

Obligada a ganar para clasificar a Cuartos de Final, Die Mannschaft tuvo la iniciativa en el partido, pero fue hasta el minuto 41 que abrió el marcador. Derry Scherhant, quien ya había probado con un disparo al poste después de media hora de juego, fue el autor del 1-0 con un gran recorte al centro y un disparo cruzado al poste más lejano del portero.

Para la segunda mitad, Alemania bajó las revoluciones hasta la acción de Ter Stegen, tras la cual llegó el golazo de Wirtz. A partir de ese momento, la goleada fluyó con naturalidad ante una Naranja Mecánica desmotivada y desordenada.

Ter Stegen en celebración con la Selección de Alemania en la Nations League | AP

Nico Schlotterbeck hizo el 3-0 al 65' en pelota parada y seis minutos más tarde Wirtz firmó el doblete. El quinto fue obra de Brajan Gruda al 77' y gracias a ello, el equipo dirigido por Jürgen Klopp le arrebató a Países Bajos el liderato del grupo por la diferencia de goles.

¿Qué viene para Países Bajos y Alemania?

En el otro partido del sector, Grecia derrotó 1-0 a Serbia, lo que provocó un triple empate de 11 puntos. Sin embargo, por los criterios de desempate y con la diferencia de goles, los teutones y los neerlandeses avanzaron a Cuartos de Final, con los Xavi -quien sufrió su primera derrota como seleccionador de Países Bajos- en segundo lugar.

Jugadores de la Selección de Alemania en celebración en la UEFA Nations League | AP

Ahora, tanto la Naranja Mecánica como Die Mannschaft tendrán que esperar al sorteo de la UEFA para conocer a sus rivales en Fase Final. Será el próximo viernes 20 de noviembre a las 5:00 horas (tiempo del centro de México) que se definan los Cuartos de Final, así como los partidos de las eliminatorias de ascenso/descenso entre las Ligas A y B, y entre las Ligas B y C.