Landon Donovan y Tim Howard rechazan a Pep Guardiola como entrenador de Estados Unidos: "no es el indicado"

Ante la salida de Mauricio Pochettino con rumbo al Manchester United, el US TEam buscará un nuevo estratega

Pep Guardiola apareció como uno de los posibles candidatos para dirigir a la Selección de Estados Unidos, después de que se diera a conocer la salida de Mauricio Pochettino rumbo al Manchester United. Sin embargo, la posibilidad de que el entrenador español asuma el cargo generó cuestionamientos por parte de dos referentes históricos del futbol estadounidense: Landon Donovan y Tim Howard.

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De acuerdo con información de The Athletic, la Federación de Futbol de Estados Unidos tiene al actual entrenador del Manchester City entre sus opciones para ocupar el banquillo nacional. La relación de Guardiola con Sunil Gulati, expresidente de la federación, sería uno de los antecedentes que podrían facilitar un acercamiento entre ambas partes.

La búsqueda de un nuevo seleccionador se produjo después del acuerdo para que Mauricio Pochettino regrese a la Premier League como entrenador del Manchester United. El argentino dejará su cargo después de disputar los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Haití, situación que obligará a la Federación Estadounidense a encontrar un sustituto.

Pep Guardiola celebra tras ganar la Premier League con Manchester City | AP

¿Por qué Tim Howard no quiere a Pep Guardiola en Estados Unidos?

Durante su participación en el podcast Unfiltered Soccer, Tim Howard cuestionó la capacidad de Guardiola para adaptarse a las características de la Selección de Estados Unidos. El exguardameta consideró que el entrenador español desarrolló su carrera trabajando con futbolistas de élite y que las condiciones de una selección nacional representarían un escenario diferente.

"No es en absoluto el entrenador adecuado para este equipo ni para el tiempo de trabajo que resta hasta el Mundial. Pep solo ha triunfado con futbolistas de primerísimo nivel mundial y con presupuestos ilimitados. Nosotros tenemos, probablemente, jugadores de un tercer escalón. No sabemos realmente si Guardiola puede ser exitoso dirigiendo a futbolistas de ese nivel, y nadie puede asegurar que lo sepa", declaró Howard.

El exarquero también cuestionó la exigencia del estratega español durante los entrenamientos y recordó una conversación que sostuvo con un antiguo capitán del Manchester City. Howard aseguró que el método de trabajo de Guardiola podría representar una dificultad para los futbolistas estadounidenses, especialmente por el desgaste que implica mantener sus estándares competitivos.

Tim Howard, ex portero de la MLS | AP

¿Qué dijo Landon Donovan sobre la posible llegada de Guardiola?

"Me dijo: 'Tim, no tienes idea de lo desgastante y demandante que es estar con él todos los días'. Pep ha terminado por quebrar anímicamente a jugadores que aquí serían las grandes figuras de nuestra selección por una distancia descomunal. Por esa razón, no creo que sea el hombre indicado", agregó el exportero.

Por su parte, Landon Donovan coincidió con las dudas expresadas por Tim Howard, aunque reconoció la trayectoria del entrenador español. El histórico delantero estadounidense consideró que dirigir a futbolistas jóvenes o en desarrollo representaría un desafío diferente al que Guardiola enfrentó durante sus etapas con Barcelona, Bayern Munich y Manchester City. "Sabemos que es un técnico fenomenal. Tenemos buenos futbolistas, pero con jugadores en desarrollo o jóvenes de 18 años, ¿sería igual de efectivo? Sinceramente, no lo sé", señaló Donovan.