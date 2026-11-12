El periodista deportivo fue el traductor y gente cercana del español durante su estancia en Sinaloa

Pep Guardiola, ex técnico del Barcelona y Manchester City está de luto. El entrenador español vivió una pérdida en los últimos días, pues el periodista deportivo, Eliseo “El Chevo” Martínez, falleció el pasado 10 de noviembre, quien fue quien fungió como traductor del Catalán en su paso por México.

¿Cómo reaccionó Guardiola?

Luego de que se anunció el fallecimiento de Chevo, el técnico mandó desde España una corona de flores a la familia de su amigo, esto como homenaje por los momentos que vivieron juntos.

A través de redes sociales se pudo ver la corona de rosas blancas que mandó Pep, la cual tenía una cinta con su nombre “Joseph Guardiola”, misma que se unió al resto de arreglos que gente del mundo del futbol se tomó el tiempo de mandar.

Pep Guardiola con El Chevo Martínez | x:@Felicitos_

¿Cómo fue la relación de Guardiola con Martínez?

La razón por la que Pep y Chevo eran unidos fue gracias a la etapa del estratega en Dorados de Sinaloa, pues Martínez fue quien le mostró la ciudad, además ser su hombre más cercano y de confianza durante su etapa en el 2006, esto al ser asignado por la directiva para estar con Guardiola.

Pep Guardiola celebra con Manchester City | AP

En repetidas ocasiones El Chevo contó en algunos programas que su relación con Pep no se acabó cuando se fue de Dorados, sino que aún mantuvieron contacto un par de veces más, incluso contó que Pep le pedía que le enseñara a decir malas palabras, así como también relató que siempre fue amable, dadivoso y dedicado al futbol.