¿Neymar se retira del futbol? Esto fue lo que dijo

El atacante brasileño confesó que aún tiene problemas en su rodilla

Los ídolos empiezan a pensar en el adiós. Neymar Jr., jugador del Santos de Brasil, reconoció que los problemas que arrastra en una de sus rodillas podrían impedirle continuar jugando durante muchos años, por lo que confesó que ya ha pensado en el retiro, aunque sin más detalles.

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¿Qué dijo Neymar?

Durante una transmisión en vivo junto a Cris Guedes, creador de contenido y copresidente de Furia, equipo de la Kings League del que Neymar también forma parte, el jugador de Santos confesó que quiere jugar en el torneo de futsala, haciendo alusión a dejar las canchas profesionales pronto.

Quería jugar en la Kings League. Jugaré en 2030", comentó el brasileño. Sin embargo, cuando Guedes le respondió que todavía lo imaginaba cinco o seis años más dentro de las canchas, Ney sorprendió con una respuesta que encendió las alarmas.

No, está bien. Si tú tuvieras mi rodilla, me entenderías, je", expresó entre risas.

Neymar en lamento con la Selección de Brasil en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Las lesiones que complicaron la carrera de Neymar

Los problemas físicos fueron uno de los principales obstáculos para Neymar durante su carrera. Después de abandonar el París Saint-Germain para incorporarse al Al-Hilal de Arabia Saudita, el brasileño sufrió una ruptura de ligamentos que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

Neymar volvió a jugar con el Al-Hilal tras un año de lesión | X:@Alhilal_FC

Su salida del futbol saudí y posterior regreso al Santos, equipo en el que comenzó su trayectoria profesional, generaron grandes expectativas. No obstante, su segunda etapa con el conjunto brasileño tampoco ha estado exenta de complicaciones, debido a las constantes lesiones que le han impedido tener continuidad.

La rodilla izquierda ha sido uno de sus principales dolores de cabeza. En diciembre de 2025, Neymar se sometió a una artroscopia y, a mediados de este año, recibió un tratamiento regenerativo con plasma rico en plaquetas, en busca de mejorar sus condiciones físicas de cara al Mundial.