Así fue la desgarradora despedida de Pochettino de Estados Unidos; no pudo contener las lágrimas

El entrenador argentino reconoció que dejar a la selección estadounidense fue la decisión más difícil de su carrera, pero no quiso desaprovechar la oportunidad de dirigir al Manchester United

Mauricio Pochettino vivió un momento emotivo durante su conferencia de prensa de despedida de la selección de Estados Unidos, luego de confirmarse su llegada al Manchester United. El estratega argentino no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el final de su etapa con el combinado estadounidense, al que aseguró tenerle un cariño especial.

El entrenador reconoció que abandonar el proyecto del USMNT representó la decisión más difícil de su carrera, pues había construido una relación cercana con los futbolistas y directivos de la federación. Sin embargo, la posibilidad de asumir el banquillo de uno de los clubes más importantes de Inglaterra terminó por convencerlo de aceptar el desafío.

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Pochettino se despide de Estados Unidos entre lágrimas

Durante su comparecencia, el argentino recordó lo especial que había sido su experiencia al frente de la selección estadounidense y dejó claro que su salida no estaba relacionada con una mala relación con la federación, sino con una oportunidad que difícilmente podía rechazar.

Pochettino reveló que los primeros contactos con representantes del Manchester United comenzaron el domingo anterior a su anuncio. Aunque reconoció que la decisión fue complicada, aseguró que sus declaraciones anteriores sobre su compromiso con Estados Unidos habían sido completamente sinceras.

Antes de incorporarse a su nuevo equipo, el técnico todavía tendrá compromisos pendientes con el USMNT. Dirigirá los dos encuentros de Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Haití, programados para este sábado en Miami y el próximo martes en Cincinnati.

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Pochettino firma con el Manchester United hasta 2029

El Manchester United confirmó el nombramiento del argentino como su nuevo entrenador, con un contrato de dos años y medio que lo vinculará con la institución hasta junio de 2029.

Pochettino llegará para ocupar el lugar de Michael Carrick, quien fue despedido después del complicado comienzo de temporada de los Red Devils. El equipo se encuentra en puestos de descenso de la Premier League, por lo que el argentino tendrá la responsabilidad de revertir la situación deportiva.

Para concretar su salida, el Manchester United alcanzó un acuerdo con la Federación de Futbol de Estados Unidos y ejecutó la cláusula de rescisión de su contrato, estimada en alrededor de siete millones de libras esterlinas.

El movimiento resulta llamativo porque Pochettino había renovado recientemente su vínculo con Estados Unidos hasta 2030, con la intención de continuar al frente del equipo durante el siguiente Mundial.