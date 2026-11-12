Carrick fue despedido el jueves por el club tras comandar el peor inicio de temporada

La salida de Michael Carrick del Manchester United, se produce menos de seis meses después de que se le otorgara un contrato de dos años y la responsabilidad de cambiar el rumbo del que alguna vez fue el equipo más dominante de la Premier League. Los 20 veces campeones no se consagran desde que el legendario técnico Alex Ferguson se retiró en 2013.

El empate 4-4 con Aston Villa el domingo dejó al United en el 18vo puesto de la clasificación de 20 equipos y sumido en la zona de descenso tras apenas cosechar una victoria en el torneo doméstico. Con ocho puntos en 10 partidos, es el peor arranque del United en 40 años, anterior a la era de la Liga Premier.

“Tras un inicio de temporada decepcionante, el club ha llegado a la extremadamente difícil conclusión de que es necesario un cambio para alcanzar nuestras ambiciones”, dijo el United.

Añadió que el “club tiene la intención de nombrar a un sucesor permanente lo antes posible”.

Carrick junto a Mainoo en festejo de la victoria ante Liverpool | AP

El United gestiona un posible acuerdo para que Pochettino reemplace a Carrick, informó a The Associated Press el miércoles una fuente con conocimiento de la situación. El argentino de 54 años tiene contrato con el equipo de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030.

La persona habló bajo condición de anonimato porque no se había tomado una decisión final sobre el futuro de Carrick.

Pochettino, quien anteriormente dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea en la Premier, asumió el mando de Estados Unidos en octubre de 2024, relevando a Gregg Berhalter tras la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa América, y condujo al equipo a los Octavos de Final en el Mundial de este año.

El seleccionado estadounidense enfrentará a Haití en una serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, la ida en Miami el sábado y la vuelta en Cincinnati el martes. Pochettino fue uno de los principales candidatos para Manchester United en 2022, cuando finalmente se contrató a Erik ten Hag.

Conquistó el título de la liga francesa con el Paris Saint-Germain en 2022, pero quizá su mayor logro fue transformar a Tottenham en un contendiente habitual al título en la Premier y también llevar al club londinense a la final de la Liga de Campeones en 2019.

Mauricio Pochettino, director técnico de la Selección de Estados Unidos | MEXSPORT

Nunca ha ganado un gran trofeo en Inglaterra. Lo más reciente fue la derrota en la final de la Copa de la Liga inglesa con Chelsea en 2024.

Man United busca a su octavo entrenador permanente desde Ferguson

El despido de Carrick llega después de que insistiera en que no abandonaría el cargo tras el caótico empate con Villa, que puso de relieve las carencias defensivas de United.

Esto significa que United busca un octavo entrenador permanente desde la salida de Ferguson hace 13 años, un periodo turbulento en el que el club ha sido superado por Manchester City, Liverpool, Arsenal y Chelsea.

Carrick, exmediocampista de United en sus años de gloria bajo Ferguson, fue nombrado con un acuerdo a corto plazo a mitad de la temporada pasada y guio al equipo a un tercer puesto y a la clasificación para la Liga de Campeones.

Eso le valió un contrato a largo plazo, pero esta temporada las cosas se han desmoronado rápidamente, con apenas tres victorias en todas las competiciones, una racha de ocho partidos de liga sin ganar y la eliminación de la Copa de la Liga inglesa.

Ferguson festeja Champions League | X: @ManUtd

Jugadores destacados como Bruno Fernandes, capitán del equipo, y Lisandro Martínez también han alimentado la sensación de crisis con críticas a las tácticas y, respectivamente, a la dirección del club.

“Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United”, señaló el United. “Al igual que lo hizo como jugador, se ha comportado con los más altos estándares de dedicación y profesionalismo durante todo el tiempo que ha estado de regreso en el club.