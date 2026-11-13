Una nueva era comienza en Manchester con la llegada de un viejo conocido de la Premier

Otro entrenador fuera del Manchester United. Con la salida de Michael Carrick, los Red Devils han llegado a un acuerdo con Mauricio Pochettino hasta junio de 2029; ambas partes han acordado convertirse en el entrenador a partir del 18 de noviembre.

El club inglés habría llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de los Estados Unidos para que el argentino y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluyan sus responsabilidades con la selección nacional masculina de Estados Unidos. El argentino llevaba dos años en el cargo, disputando la Copa del Mundo de 2026, donde cayeron ante Cuartos de Final ante Bélgica.

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¿Por fin será la buena para el United?

El Manchester United ha anunciado simultáneamente la salida de Carrick de la dirección del equipo, después de que, en su segunda etapa al mando de los Red Devils (como entrenador permanente en la temporada 2026/27), el inglés dirigió 15 partidos en todas las competiciones.

Premier League: 10 partidos (1 victoria, 5 empates, 4 derrotas)

UEFA Champions League: 4 partidos (2 victorias, 2 derrotas)

EFL Cup: 1 partido (1 derrota)

Con este nuevo despido, el United suma doce entrenadores desde la salida de Sr. Alex Ferguson y de su legendario run con el Manchester United. En espera de que el argentino sea la solución ante toda la calvaria que han aterrorizado los últimos años al club.

David Moyes (2013–2014) Ryan Giggs (2014 — interino) Louis van Gaal (2014–2016) José Mourinho (2016–2018) Ole Gunnar Solskjær (2018–2021) Michael Carrick (2021 — interino, y nuevamente en etapas posteriores) Ralf Rangnick (2021–2022 — interino/asesor) Erik ten Hag (2022–2024) Ruud van Nistelrooy (2024 — interino) Rúben Amorim (2024–2026) Darren Fletcher (2026 — interino) Michael Carrick (2026–2026)

Michael Carrick aplaude el 4-4 del Manchester United ante Aston Villa en Premier League | AP

Pochettino vuelve a la Premier 3 años después

Pochettino vuelve a la liga inglesa después de tres años, siendo Chelsea su última aventura en una de las mejores ligas del mundo y de ahí, dando su salto a la Selección de Estados Unidos.

El argentino es reconocido por su estilo de futbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la creación de equipos sólidos y cohesionados y su destacada trayectoria en el desarrollo de jugadores a nivel individual.

Pochettino comenzó su carrera como entrenador en el Espanyol en 2009, antes de incorporarse al Southampton, donde en 2014 alcanzó la mayor cantidad de puntos del club en la Premier League.

Durante cinco temporadas completas en el Tottenham Hotspur, Pochettino consolidó al club como un contendiente habitual en la UEFA Champions League, logrando la clasificación en cuatro temporadas consecutivas y llevando al equipo a su primera final en dicha competición en 2019.

En 2021, se unió al Paris Saint-Germain, donde conquistó el título de la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones, antes de recalar en el Chelsea en 2023.