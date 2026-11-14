En uno de los últimos partidos de Pochettino con las Barras y las Estrellas, el país vecino del norte dio un importante paso

La Selección de Estados Unidos protagonizó una contundente goleada de 6-0 sobre Haití, en un encuentro en el que los norteamericanos demostraron su capacidad ofensiva, especialmente durante la segunda mitad. Con un doblete de Christian Pulisic y anotaciones de Auston Trusty, Julian Hall, Weston McKennie y Folarin Balogun, el conjunto estadounidense consiguió una victoria en la que terminó por superar ampliamente a su rival.

El partido comenzó con las Barras y las Estrellas tomando la iniciativa y buscando generar oportunidades desde los primeros minutos. La presión tuvo recompensa al minuto 10, cuando Auston Trusty abrió el marcador para adelantar al conjunto de las barras y las estrellas, que encontró rápidamente la ventaja en el encuentro.

A pesar del dominio estadounidense, Haití consiguió mantener la diferencia de un solo gol durante el resto de la primera mitad. El conjunto caribeño resistió los intentos ofensivos de su rival y llegó al descanso con el marcador 1-0, aunque el panorama cambió considerablemente durante el complemento.

Haití vs Estados Unidos | AP

Christian Pulisic marca doblete en la goleada de Estados Unidos

La segunda mitad comenzó con un Estados Unidos más contundente frente al arco, situación que permitió ampliar la ventaja por conducto de Julian Hall. El atacante aprovechó un pase en profundidad de Antonee Robinson durante un contragolpe y definió con la pierna izquierda para conseguir el segundo tanto del encuentro.

Posteriormente, Christian Pulisic se convirtió en el protagonista del partido al marcar dos goles en apenas un minuto. El futbolista estadounidense convirtió un penalti al 62' y, prácticamente en la siguiente acción ofensiva, volvió a encontrar las redes con un disparo de zurda desde fuera del área, después de recibir una asistencia de Alex Freeman al minuto 63.

Haití vs Estados Unidos | AP

Folarin Balogun sentencia la goleada de Estados Unidos ante Haití

La ofensiva norteamericana mantuvo su intensidad y encontró una nueva anotación al minuto 68, cuando Weston McKennie aprovechó un tiro de esquina ejecutado por Malik Tillman para conectar un remate de cabeza dentro del área chica. El mediocampista amplió la diferencia a cinco goles, mientras que Haití continuó sin encontrar respuesta ante los ataques de su rival.

La sexta anotación llegó al minuto 82, cuando Folarin Balogun recibió un pase filtrado de Malik Tillman y definió con la pierna derecha para establecer el 6-0 definitivo. El delantero aprovechó los espacios que dejó la defensa haitiana y cerró una segunda mitad en la que Estados Unidos consiguió marcar cinco goles.