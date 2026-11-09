El delantero de Vélez Sarsfield aceptó el llamado de su país natal para disputar la Copa del Mundo

Una auténtica bomba sacudió este domingo los cimientos de las selecciones juveniles de Sudamérica. Stephen Oscar "Kiki" Ramos, prometedor delantero de Vélez Sarsfield que apenas hace unos meses había hecho historia al convertirse en el primer futbolista de origen haitiano en vestir la camiseta de la Selección Argentina, tomó la decisión definitiva de defender los colores de la Selección de Haití a nivel internacional.

El atacante de 17 años, quien llegó a territorio argentino cuando apenas tenía ocho meses de nacido, había despertado enorme ilusión tras debutar en julio de este año con la Sub-17 dirigida por Diego Placente, marcando incluso su primer gol en una serie de partidos amistosos frente a Ecuador. El combinado caribeño confirmó oficialmente su incorporación a través de redes sociales, dejando perpleja a la Asociación del Futbol Argentino.

"Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador de Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la Selección Sub-17 en Brasil. La FFF le desea la bienvenida a la familia Grenadye. Gracias a su agente y a Vélez Sarsfield por la colaboración. ¡Kiki, estás en casa!", publicó la federación haitiana en su cuenta oficial de X.

El reto de Kiki Ramos con Haití en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026

De no mediar ningún inconveniente físico, el atacante formado en el futbol argentino disputará la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2026, torneo que se celebrará del 19 de noviembre al 13 de diciembre y en el que curiosamente también participará Argentina.

Kiki Ramos con la Selección de Argentina | INSTAGRAM: @kikiramoss_