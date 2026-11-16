Klopp arremete contra Gianni Infantino y asegura que es peor que Sepp Blatter

El seleccionador alemán cuestionó la gestión del actual presidente del máximo organismo del futbol y consideró que Arsène Wenger podría ser una alternativa para ocupar el cargo

Jürgen Klopp lanzó fuertes críticas contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al considerar que su gestión ha sido incluso peor que la de Sepp Blatter, quien dejó el cargo en medio de un escándalo de corrupción. El seleccionador alemán pidió un cambio en la dirigencia del organismo y mencionó al francés Arsène Wenger como un posible candidato para asumir la presidencia.

Durante una conferencia de prensa previa al partido entre Alemania y Países Bajos, Klopp manifestó su inconformidad con el rumbo que ha tomado el futbol internacional bajo el liderazgo de Infantino, quien llegó al cargo en 2016. Para el estratega, es momento de considerar otras alternativas que permitan mejorar la administración del deporte.

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Jürgen Klopp considera que Gianni Infantino es peor que Sepp Blatter

El técnico alemán no se guardó nada al hablar del actual presidente de la FIFA y aseguró que la situación del organismo no mejoró después de la salida de Blatter, quien estuvo involucrado en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del futbol.

"Creo que, a estas alturas, la opinión general es que un cambio tendría mucho sentido", declaró Klopp, de acuerdo con la cadena alemana ZDF.

Sin embargo, su crítica más contundente llegó cuando comparó las gestiones de ambos dirigentes: "No pensábamos que la situación pudiera empeorar tras Sepp Blatter, e Infantino se las apañó para conseguirlo".

El seleccionador también señaló que existen personas preocupadas por el futuro del futbol y que no tienen intereses económicos vinculados con el deporte. Desde su perspectiva, si ese grupo de personas se uniera y alguna asumiera la presidencia de la FIFA, podría representar un cambio positivo para el organismo.

Gianni Infantino durante la pasada Copa del Mundo | AP

Klopp propone a Arsène Wenger como posible presidente de la FIFA

Entre las alternativas que mencionó el entrenador alemán apareció Arsène Wenger, histórico exdirector técnico del Arsenal y actual director de Desarrollo Mundial del Futbol de la FIFA.

Klopp reconoció la trayectoria del francés y lo calificó como uno de los mejores entrenadores de la historia, aunque también dejó abierta la interrogante sobre si sus capacidades como estratega serían suficientes para asumir una responsabilidad administrativa de esa magnitud.

"Hay que compaginar muchas cosas. Tengo curiosidad por ver qué pasa", comentó.

Wenger ha sido mencionado como una posible alternativa para competir por la presidencia del organismo rector del futbol mundial, aunque hasta el momento no existe una candidatura oficial que confirme su intención de disputar el puesto.

Gianni Infantino, por su parte, asumió la presidencia de la FIFA en 2016, después de la salida de Sepp Blatter, cuyo mandato terminó tras las investigaciones por corrupción que sacudieron al organismo.