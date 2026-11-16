Dónde ver Hungría vs Irlanda del Norte: Canales y hora del partido de la UEFA Nations League

Ambas selecciones chocarán para buscar afianzar los primeros lugares del Grupo F de la UEFA Nations League

El encuentro entre Hungría e Irlanda del Norte se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre de 2026 a las 13:45. Partido correspondiente a la 6.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo F; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.

Las dos mejores selecciones del Grupo F colisionarán para ir definiendo quiénes serán los primeros invitados para los Cuartos de Final de la UEFA Nations League.

¿Cómo llegan ambos equipos?

La Selección de Hungría llega a este partido siendo segunda de grupo, donde en los últimos 5 partidos han tenido variedad de resultados entre victorias, empates y derrotas; pese a eso, es de los equipos más fuertes.

Por su parte, la Selección de Irlanda del Norte parte como la favorita del grupo al ser el puntero a un solo punto de diferencia de Hungría, además de llegar invictos después de 5 jornadas disputadas.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia el título europeo.

Alemania venció por la mínima a Irlanda del Norte | AP

¿Dónde ver Hungría vs. Irlanda del Norte?

El encuentro entre Hungría e Irlanda del Norte se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre de 2026 a las 13:45 en el Puskás Aréna. Partido correspondiente a la 6.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo F; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.