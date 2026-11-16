El encuentro entre Hungría e Irlanda del Norte se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre de 2026 a las 13:45. Partido correspondiente a la 6.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo F; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.
Las dos mejores selecciones del Grupo F colisionarán para ir definiendo quiénes serán los primeros invitados para los Cuartos de Final de la UEFA Nations League.
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¿Cómo llegan ambos equipos?
La Selección de Hungría llega a este partido siendo segunda de grupo, donde en los últimos 5 partidos han tenido variedad de resultados entre victorias, empates y derrotas; pese a eso, es de los equipos más fuertes.
Por su parte, la Selección de Irlanda del Norte parte como la favorita del grupo al ser el puntero a un solo punto de diferencia de Hungría, además de llegar invictos después de 5 jornadas disputadas.
Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia el título europeo.
¿Dónde ver Hungría vs. Irlanda del Norte?
El encuentro entre Hungría e Irlanda del Norte se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre de 2026 a las 13:45 en el Puskás Aréna. Partido correspondiente a la 6.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo F; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.