Ambas selecciones chocarán para buscar afianzar los primeros lugares del Grupo D de la UEFA Nations League

El encuentro entre Dinamarca y Noruega se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre de 2026 a las 13:45. Partido correspondiente a la 6.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo D; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.

Las dos mejores selecciones del Grupo D colisionarán para ir definiendo quiénes serán los primeros invitados para los Cuartos de Final de la UEFA Nations League.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

La Selección de Dinamarca llega a este partido siendo segunda de grupo, donde en los últimos 5 partidos han tenido tres victorias y dos derrotas, siendo la última quitándole el invicto a Portugal.

Los daneses han tenido un momento de reconstrucción al no clasificar al Mundial 2026, pero en uno de los Grupos más complicados de la Nations League, han sabido competir y se perfilan a estar en los Cuartos de Final.

Jugadores de Dinamarca festejando la victoria ante Portugal en Nations League | AP

Por su parte, la Selección de Noruega no ha tenido el mejor arranque en la Nations League, donde solo ha ganado dos partidos de los últimos cinco enfrentamientos, siendo ante Gales y el mismo Dinamarca.

Pese a haber firmado su mejor actuación en la historia de los mundiales al eliminar a Brasil y caer ante Inglaterra en los Cuartos de Final, los nórdicos no han podido levantarse de este momento anímico que atraviesan.

Erling Haaland es el líder de la Selección, pero ni él ha podido evitar los resultados adversos que presenta su equipo.

Erling Haaland, jugador de Noruega, en festejo de gol ante Gales | AP

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia el título europeo.

¿Dónde ver Dinamarca vs. Noruega?

El encuentro entre Dinamarca y Noruega se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre de 2026 a las 13:45 en el Parken Stadion. Partido correspondiente a la 5.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo D; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.