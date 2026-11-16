El exdefensor azulcrema compartió a RÉCORD parte del camino que hizo para cumplir su meta

El futbol mexicano tiene un nuevo entrenador con licencia UEFA Pro. Rodrigo Íñigo, exdefensor del América, consiguió completar uno de los procesos de formación más exigentes del futbol europeo, después de varios años de preparación, sacrificios personales y experiencias en diferentes países.

El exfutbolista azulcrema compartió detalles del camino que recorrió para conseguir este reconocimiento, una meta que comenzó en 2019, cuando se trasladó junto con su familia a España para iniciar su preparación como director técnico.

Rodrigo Íñigo y Benjamín Mora, en su etapa con Querétaro | IMAGO7

¿Cómo fue su proceso de formación?

Íñigo explicó su proceso de formación en el que tuvo que cumplir con diferentes etapas teóricas y prácticas para avanzar en su preparación. Cada nivel exigía un año de experiencia trabajando con equipos, por lo que su proceso estuvo acompañado de actividad constante en los banquillos.

"Fue un proceso muy largo. Nosotros llegamos con mi familia a España en 2019 y, en febrero de ese año, comencé la licencia UEFA C, que corresponde al nivel básico y a la parte teórica. Cuando terminé esa etapa, en junio, inicié mi formación práctica. Para obtener el diploma necesitaba completar un año de prácticas, que consistía en entrenar a un equipo juvenil durante una temporada. En mi caso, trabajé con una categoría Sub-15. Ese mismo procedimiento lo seguí con las licencias UEFA B, UEFA A y UEFA Pro", explicó.

Sin embargo, conseguir el máximo nivel de certificación no fue sencillo. El exdefensor reconoció que tuvo que realizar una importante inversión económica y dedicar varios años a su preparación, mientras trabajaba en diferentes proyectos del futbol formativo y profesional.

Rodrigo Íñigo y Benjamín Mora, en su etapa con Querétaro | IMAGO7

Uno de los mayores retos llegó cuando finalmente fue aceptado en el curso de la UEFA Pro, pues debía viajar mensualmente a España para cumplir con las clases presenciales, incluso mientras trabajaba en México y posteriormente en China.

"No ha sido un camino en línea recta. Sobre la marcha tuve que tomar decisiones y fue una inversión muy grande de tiempo y dinero. Mis primeros proyectos en el futbol base eran poco remunerados, pero siempre tuve claro que debía invertir y apostar por este objetivo. Cuando finalmente fui aceptado en la UEFA Pro, tuve que hablar con el club y con el entrenador para explicarles que debía viajar una vez al mes a España para asistir a las clases presenciales. Fue un año muy demandante, porque tenía que trasladarme constantemente. El primer semestre lo hice desde Querétaro y el segundo desde China, mientras mi familia permanecía en España", relató.

Rodrigo Íñigo, en su etapa como futbolista | MEXSPORT

Los compañeros de Rodrigo Íñigo

Además del esfuerzo que representó completar su formación, Rodrigo Íñigo tuvo la oportunidad de compartir aulas con entrenadores y exfutbolistas de amplia trayectoria internacional. Entre sus compañeros estuvieron Juliano Belletti, actual entrenador del filial del Barcelona; Adrián González, Alberto Bueno, Víctor Sánchez y Ricardo Costa, exdefensor de la Selección de Portugal y campeón de la Champions League con el Porto de José Mourinho en 2004.

Para Íñigo, coincidir con profesionales de ese nivel también representó un motivo de orgullo, especialmente por haber conseguido abrirse camino como entrenador mexicano en un entorno de alta exigencia.

"Tuve compañeros de mucho nivel, como Juliano Belletti, entrenador del filial del Barcelona; Adrián González, hijo de Míchel; Alberto Bueno y Víctor Sánchez, entre otros. También estuvo Ricardo Costa, quien fue tres veces mundialista con Portugal y ganó la Champions League con el Porto de José Mourinho en 2004. Compartir esta experiencia con personas de tanta trayectoria fue muy especial. Ahí estaba también el mexicano de Liga MX, el de Gallos Blancos, que estaba en China trabajando y esforzándose por conseguir este objetivo. Eso me hizo sentir muy orgulloso", comentó.

La culminación de este proceso llegó con una ceremonia de graduación en la que estuvo presente Luis de la Fuente, director técnico de la Selección Española, acompañado por integrantes de su cuerpo técnico, quienes también participaron como profesores durante el curso.

El exjugador del América reconoció que recibir el diploma de manos de los integrantes del cuerpo técnico campeón del mundo convirtió el momento en una experiencia todavía más especial.

“Finalmente obtuve mi lugar y conseguí el diploma. La ceremonia fue muy emotiva, porque Luis de la Fuente y todo su cuerpo técnico estuvieron presentes para entregarnos los reconocimientos. Además, durante el año todos ellos nos impartieron clases: preparadores físicos, segundo entrenador, psicólogo y analistas. Entramos al curso sin saber que terminarían siendo campeones del mundo y, al final, fueron ellos quienes nos entregaron los diplomas. Estoy muy contento y orgulloso de haber culminado este proceso. Quizá hoy todavía no se dimensiona lo que significa, pero con el paso del tiempo cobrará mayor relevancia. Fue un camino complicado, pero valió la pena”.