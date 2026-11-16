Doblete de Fajardo pone a Panamá en Final Four de Liga de Naciones de CONCACAF, al superar a Curazao

José Fajardo, jugador de Panamá, en partido ante Curazao | AP

Ambos equipos empataron en el partido de Ida

Un doblete del atacante José Fajardo puso a Panamá en su cuarta Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF, al derrotar el domingo 2-0 a Curazao en el partido de vuelta.

Fajardo, quien ingresó promediando el primer tiempo tras la salida del joven Kadir Barría por lesión, marcó de cabeza a pase de Michael Murillo a los 45 minutos y sumó el segundo en una buena jugada personal a los 51, en el estadio Rommel Fernández.

José Fajardo, jugador de Panamá, en partido ante Curazao | AP

¿Cómo fue la serie entre Panamá y Curazao?

Panamá y Curazao, que disputaron la pasada Copa del Mundo, empataron sin goles en el partido de ida el jueves en Willemstad.

“Sabíamos que era un partido complicado. Hoy tuvimos bien, esa paciencia, esa contundencia”, dijo Fajardo, del club ecuatoriano Universidad Católica. “Lo más importante era ganar. No había de otra”.

Panamá disputó las tres Final Four previas del torneo, alcanzando el subcampeonato en 2025. La próxima se jugará en marzo en Estados Unidos. Su pase en esta serie también clasifica a la selección canalera a la Copa Oro del 2027.

José Fajardo, jugador de Panamá, en partido ante Curazao | AP

Curazao terminó con diez hombres por la expulsión de Nigel Thomas a los 82 minutos.

Fajardo integró la selección que fue eliminada en primera ronda sin puntos y sin goles en el pasado Mundial.

Panamá festejando el gol de José Fajardo | AP

Más resultados de la Concacaf Nations League

Es uno de los jugadores “más criticados y uno de los que nos mete en un torneo importante”, señaló el técnico de los panameños, el danés-español Thomas Christiansen.