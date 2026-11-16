Aficionado mexicano se encuentra con Joao Neves y le pide "respetar al más grande de la historia"

El retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección Portuguesa sigue causando estragos en los aficionados a nivel mundial

La polémica alrededor de Cristiano Ronaldo y João Neves volvió a encenderse luego de que un aficionado confrontara al mediocampista del Paris Saint-Germain por sus declaraciones sobre el histórico delantero portugués durante el Mundial 2026. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El incidente ocurrió en medio de una nueva etapa para la Selección de Portugal, que recientemente sufrió una goleada de 4-1 frente a Dinamarca en la UEFA Nations League, en su primera convocatoria tras el retiro internacional de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, las palabras de Neves sobre CR7 meses atrás siguen provocando reacciones entre los seguidores del exjugador del Real Madrid.

¿Qué le dijo el aficionado a João Neves sobre Cristiano Ronaldo?

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al futbolista portugués mientras atiende a varios aficionados, firma camisetas y otros artículos. Durante ese momento, uno de los presentes decidió dirigirse directamente a Neves para reclamarle por sus comentarios sobre la importancia de Cristiano Ronaldo dentro del combinado nacional.

João, ¿por qué se les olvida quién los hizo grandes? Hay que respetar al más grande de la historia

Fue lo que expresó el seguidor, quien consiguió llamar la atención del mediocampista del PSG. Ante los cuestionamientos, el futbolista giró la cabeza para observar al aficionado, aunque en el video no se aprecia que respondiera a sus palabras.

El episodio rápidamente comenzó a generar comentarios entre los usuarios de redes sociales, principalmente por el antecedente entre ambos futbolistas. Las declaraciones realizadas por João Neves durante la Copa del Mundo provocaron críticas de los seguidores de Cristiano Ronaldo, quienes consideraron que el mediocampista había restado importancia a la trayectoria del máximo goleador histórico de Portugal.

¿Qué dijo João Neves sobre Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026?

La controversia comenzó durante el Mundial 2026, específicamente después del empate entre Portugal y República Democrática del Congo en la Fase de Grupos. En aquella ocasión, João Neves fue cuestionado sobre el papel de Cristiano Ronaldo dentro del equipo y aseguró que el delantero tenía la misma importancia que el resto de sus compañeros.

"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente. Es solo otro jugador aquí para ayudar. No es diferente a los demás", declaró el mediocampista portugués. Sus palabras provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos aficionados salieron en defensa del entonces capitán de Portugal.

Joao Neves festeja gol en la Copa del Mundo de 2026 | Imago7