Los lusitanos ya se encuentran clasificados a los Cuartos de Final; pero, buscan hacerlo como líderes

Se juega la última jornada de UEFA Nations League en el Grupo A4 se viene uno de los platillos principales, cuando Portugal se mida a Gales en busca del liderato: esto lo podrás descubrir este 17 de noviembre en punto de las 13:45hrs, tiempo del centro de México.

El partido se disputará desde Cardiff y lo podrás seguir a través de SKY Sports desde México o en su caso desde la página de RÉCORD.com.mx con el marcador en directo para toda la fanaticada futbolera.

¿Cómo llega Portugal?

Portugal mantiene posibilidades de terminar como líder del Grupo A4. El conjunto portugués necesitará conseguir al menos un empate durante su visita a Gales o esperar que Dinamarca no consiga una victoria en su siguiente compromiso en caso de un tropiezo de los dirigidos por Jorge Jesus.

Los lusitano llegan tras una dolorosa derrota ante Dinamarca, que por su parte protagonizó una de las sorpresas de la quinta jornada de la UEFA Nations League, después del 4-1 en el Estadio Municipal de Braga.

Bruno Fernandes y Pierre-Emile Hojbjerg, jugadores de Portugal y Dinamarca, en partido de Nations League | AP

El conjunto nórdico aprovechó sus oportunidades frente al arco y consiguió una victoria importante en el Grupo A4, resultado que impidió a los portugueses asegurar matemáticamente el primer lugar del sector.

Mientras tanto, los galeses llegan únicamente para terminar su participación ya que son sotaneros de su grupo con apenas tres unidades, esto producto de una sola victoria por cuatro derrotas registradas en 5 partidos.

Jugadores de Portugal previo al partido ante Dinamarca | AP

La 'Era' después de CR7

Portugal compartió un video, previo al juego ante Dinamarca, sobre un nuevo estampado para el dorsal 7 en el cuadro luso, el cual no lucirá como el que usó el Bicho en gran parte de su carrera.

Además, Portugal lanzó el video con la leyenda: "Tiempo de estrenar un nuevo 7. Porque hay uno que será eterno". Esto como parte del primer partido oficial tras el retiro de CR7.

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal | MEXSPORT

Fecha: 17 de noviembre

Hora: 13:45

Estadio: Cardiff