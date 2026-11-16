Rodrigo Íñigo reconoce las diferencias entre el futbol mexicano y el europeo, pero defiende la estructura de la FMF

Rodrigo Íñigo y Benjamín Mora, en su etapa con Querétaro | IMAGO7

El exjugador del América puso como ejemplo a España, donde los jugadores tienen la oportunidad de competir semana a semana en algunas de las ligas más importantes del mundo

Las diferencias entre el futbol mexicano y el europeo van más allá de los recursos o las estructuras de trabajo. Para el director técnico mexicano Rodrigo Íñigo, uno de los aspectos que marca distancia es el contexto competitivo en el que se desarrollan los futbolistas, aunque dejó claro que México cuenta con profesionales capaces y comprometidos para impulsar el crecimiento del balompié nacional.

El exjugador del América puso como ejemplo a España, donde los jugadores tienen la oportunidad de competir semana a semana en algunas de las ligas más importantes del mundo, una experiencia que influye directamente en su formación y desarrollo.

Íñigo considera que el futbol mexicano cuenta con una materia prima de gran calidad, tanto dentro como fuera de la cancha; sin embargo, reconoce que existen diferencias importantes respecto a otras potencias, particularmente en la formación y proyección internacional de sus futbolistas.

"La diferencia está en otras cuestiones, como las generaciones de futbolistas que se forman en determinados contextos. En España tienen jugadores que compiten cada fin de semana al máximo nivel en Inglaterra, Alemania, España o Italia. Nosotros no contamos con esa misma realidad y hay que reconocerlo. Sin embargo, la materia prima que tenemos en la Federación Mexicana es muy buena", expresó.

Rodrigo Íñigo y Benjamín Mora, en su etapa con Querétaro | IMAGO7

Rodrigo Íñigo defiende el trabajo de la FMF

En ese sentido, Íñigo también defendió el trabajo y la calidad de las personas que forman parte de la Federación Mexicana de Futbol, a quienes reconoció por su compromiso, capacidad y calidad humana.

Durante su experiencia con la Selección Nacional, aseguró haber conocido profesionales que viven intensamente el futbol y que sienten las derrotas tanto como los resultados positivos.

"No creo que tengamos nada que envidiarles en cuanto a la calidad humana y profesional de las personas que trabajan en nuestra federación", afirmó.

Rodrigo Íñigo, en su etapa como futbolista | MEXSPORT

El consejo de Luis de la Fuente

En sus reflexiones sobre el liderazgo y el trabajo en el futbol de alto rendimiento, Íñigo compartió una enseñanza del seleccionador español Luis de la Fuente, relacionada con la importancia de rodearse de las personas adecuadas.

"Rodéate de gente que no solamente sea capaz, sino de gente buena, de gente que te diga la verdad, de gente cercana y que tenga los pies en la tierra", fue el consejo que destacó.

Para Íñigo, la capacidad profesional debe ir acompañada de valores personales, honestidad y cercanía, elementos fundamentales para construir equipos de trabajo sólidos.

Luis de la Fuente ante Inglaterra | AP

Salir al extranjero, una oportunidad para crecer

Otro de los puntos que destacó fue la importancia de salir de México para conocer diferentes metodologías, convivir con profesionales de otros contextos y acercarse a las dinámicas de trabajo de la élite internacional.

Íñigo recordó su experiencia con la Selección Mexicana, donde tuvo la oportunidad de participar en una competencia como la Copa América, aunque también entendió que necesitaba ampliar sus horizontes profesionales.

“Lo único que realmente te acerca a este tipo de conversaciones, a estar con esta gente y conocer otras formas de trabajar, es dar el paso de salir, buscar, arriesgarte, encontrarte con otros contextos y convivir con personas que trabajan en la élite”, explicó.

Su reflexión apunta a que el crecimiento profesional no solamente depende de la experiencia acumulada en el entorno propio, sino también de la disposición para explorar otras culturas futbolísticas, aprender de ellas y cuestionar las formas tradicionales de trabajar.