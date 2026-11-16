Adidas y Alemania: las mejores camisetas en la historia de la marca de las tres franjas para Die Mannschaft

El juego ante Países Bajos marcará el adiós de firma con el conjunto teutón

Alemania se juega más que tres puntos ante Países Bajos. Los dirigidos por Jürgen Klopp buscarán su pase a Cuartos de Final de la UEFA Nations League, resultado que serviría como escalafón para reivindicar el fracaso de la Copa del Mundo. Sin embargo, para Die Mannschaft es más que un partido, pues el duelo ante La Naranja Mecánica es la despedida de Adidas como su patrocinador.

El conjunto teutón saltó a la cancha del Estadio Olímpico de Berlín con un elegante uniforme negro, algo a lo que la marca de las tres franjas siempre acostumbró a los balompédicos. Como homenaje a la extensa historia de la firma con Alemania -con más de 70 años de historia-, RÉCORD presenta las mejores camisetas en la historia de Die Mannschaft con Adidas.

Lothar Matthäus, con el jersey de Alemania en 1994 | @Fidelsaavedrab

¿Cuáles son las mejores camisetas de Adidas con Alemania?

Camiseta del Mundial 1974

Rudimentaria para los estándares actuales, pero una oda que trascendió fronteras. Aquel uniforme no sólo es histórico por ser con el que consiguieron su segunda Copa del Mundo, sino también por quienes lo portaron. Figuras de la talla de Franz Beckenbauer, Gerhard Müller y Uli Hoeneß portaron aquel clásico jersey blanco con las tres franjas en las mangas y el águila alemana.

Camiseta visitante 1988-1990

Alemania organizó la Eurocopa de 1988, en la que varias selecciones sorprendieron con diseños apoteósicos y atemporales para la época, como el caso de los Países Bajos. Sin embargo, el conjunto alemán lanzó una camiseta verde que trascendió fronteras y, pese a ser utilizada para dicho torneo, es recordado por ser el uniforme con el cual vencieron a Inglaterra en el Mundial de 1990.

Reedición de jersey retro de Alemania 1988-1990 | @EleteTSC

Camisetas del Mundial 1994

Ambas joyas que seguramente están en la colección de cualquier balompedista. Aunque Alemania cayó en Cuartos de Final ante Bulgaría en el Mundial de 1994, sus dos jerseys quedaron plasmados en el imaginario colectivo. El primero, blanco con vivos en el cuello y hombros con los colores de la bandera alemana; el segundo, mismo diseño, pero con un verde vibrante que recuerda la moda noventera.

Camiseta visitante Brasil 2014

Para cerrar el listado, una de las mejores tiene que estar acompañada con una de sus mayores indumentarias. A diferencia del verde atemporal de los noventas, Adidas y Alemania sacaron un uniforme negro y rojo para la justa mundialista de Brasil 2014, mismo que se volvió en un hito moderno por el contexto que fue utilizado. La Bundesflagge no estuvo presente en la goleada de 1-7 ante la Canarinha, pero aquel elegante jersey sí.