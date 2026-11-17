Madre de Cristiano Ronaldo celebra derrota de Portugal ante Dinamarca y denuncia falta de respeto a su hijo

La madre de CR7 no aprobó el homenaje que le hicieron a su hijo | AP, Captura de pantalla

Dolores Aveiro aseguró que su hijo fue engañado y criticó el homenaje que recibió tras anunciar su retiro de la Selección de Portugal

La polémica por la salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal continúa creciendo. Esta vez fue su madre, Dolores Aveiro, quien arremetió contra el entrenador Jorge Jesus y la Federación Portuguesa de Futbol, al asegurar que su hijo fue engañado y que no recibió el respeto que merecía durante sus últimos días como integrante del combinado nacional.

Las declaraciones llegaron después de que Portugal sufriera una goleada de 4-1 ante Dinamarca en la UEFA Nations League, encuentro en el que también se realizó un homenaje al 'Bicho' tras anunciar su retiro internacional. Sin embargo, lejos de lamentar el resultado, la madre del delantero de Al Nassr reconoció que sintió satisfacción por la derrota de los lusitanos.

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"Engañaron a Cristiano"

En declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, Dolores Aveiro aseguró que Cristiano Ronaldo todavía se encuentra afectado por la forma en la que terminó su etapa con la Selección de Portugal, especialmente después de las diferencias que sostuvo con Jorge Jesus durante la anterior Fecha FIFA.

Por supuesto que Cristiano Ronaldo se quedó triste, lo engañaron y yo también estoy triste

La madre de CR7 fue más allá y aseguró que el futbolista tampoco recibió el respaldo de sus compañeros. Además, consideró que la derrota de Portugal ante Dinamarca fue merecida y reconoció que el resultado le produjo alegría, declaraciones que reavivaron la controversia alrededor del equipo dirigido por Jorge Jesus.

Tifo de Portugal a Cristiano Ronaldo, en partido ante Dinamarca | AP

Dolores Aveiro también criticó el homenaje organizado para Cristiano Ronaldo durante el encuentro disputado en Braga, donde los jugadores portugueses utilizaron el dorsal 7 y se proyectó una imagen del delantero en los videomarcadores. La madre del futbolista consideró que el reconocimiento debió realizarse con su hijo presente y adelantó que tendrá otro homenaje en el Sporting de Lisboa.

¿Por qué Cristiano Ronaldo se retiró de la Selección de Portugal?

La controversia comenzó durante la anterior Fecha FIFA, cuando Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal después de tener diferencias con Jorge Jesus. El conflicto surgió luego de que el entrenador decidiera no utilizar al delantero durante un encuentro ante Noruega, a pesar de que había realizado ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora.

Cristiano Ronaldo como campeón de la Eurocopa 2016 | AFP