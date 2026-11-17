Canadá elimina a la Guatemala de Luis Fernando Tena con goleada y consigue boleto al Final Four

La Hoja de Maple se impuso 4-1 y eliminó al equipo del técnico mexicano con un global de 7-3

La Selección de Canadá consiguió su boleto a las Semifinales de la Concacaf Nations League 2026-2027, luego de imponerse con autoridad 4-1 a Guatemala en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final, disputado en el BMO Field de Toronto. Con este resultado, el conjunto de la Hoja de Maple cerró la eliminatoria con un contundente marcador global de 7-3.

Por su parte, la Guatemala dirigida por el mexicano Luis Fernando 'Flaco' Tena se despidió del torneo pese a haber tomado ventaja durante la primera mitad. Los canadienses reaccionaron rápidamente y terminaron por conseguir una victoria que también les aseguró su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Guatemala sorprendió a Canadá, pero no pudo mantener la ventaja

Aunque Canadá tomó la iniciativa desde los primeros minutos, Guatemala encontró en su guardameta Kenderson Navarro a una de sus principales figuras, luego de varias intervenciones que evitaron la caída de su portería. El conjunto local generó oportunidades por conducto de Liam Millar y Luc de Fougerolles, pero no consiguió reflejar su dominio en el marcador.

Fue hasta el minuto 34 cuando los Chapines sorprendieron a los anfitriones. Óscar Santis aprovechó un error defensivo para marcar el 0-1, resultado que momentáneamente empataba el global y devolvía las esperanzas al equipo centroamericano de conseguir una histórica clasificación al Final Four.

Canadá golea y elimina a Guatemala en Nations League | X: @CANMNT_Official

Sin embargo, la respuesta canadiense no tardó en llegar. Al minuto 39, Jonathan David convirtió un penalti que él mismo había provocado para igualar el encuentro. Posteriormente, en el tiempo agregado de la primera mitad, Tani Oluwaseyi apareció para marcar el 2-1 y devolverle la tranquilidad a la escuadra norteamericana antes del descanso.

Canadá sentenció la eliminatoria y dejó fuera al Flaco Tena

Para la segunda mitad, el equipo canadiense mantuvo su dominio y amplió la diferencia al minuto 53, cuando Tajon Buchanan aprovechó una asistencia de Richie Laryea para conseguir la tercera anotación. El gol terminó por complicar las aspiraciones de Guatemala, que necesitaba una remontada para mantenerse con vida en la competencia.

La goleada quedó sentenciada al minuto 62, cuando Tani Oluwaseyi completó su doblete con un remate de cabeza tras una asistencia de Liam Millar. Con el 4-1 en el marcador, los dirigidos por Jesse Marsch controlaron las acciones y evitaron cualquier intento de reacción del combinado guatemalteco, que terminó despidiéndose de la Nations League.

Jonathan David festeja uno de los goles anotados en el partido ante Guatemala | X: @CANMNT_Official