¿Regresa Messi a la Selección de Argentina? La propuesta de Scaloni al jugador de Inter Miami

Lionel Messi y Lionel Scaloni en entrenamiento de la Selección de Argentina | AP

El estratega de la Albiceles le abrió las puertas a la Pulga tras su salida del conjunto nacional

Lionel Scaloni le abrió las puertas del cuerpo técnico de Argentina al astro Lionel Messi para cuando decida retirarse del fútbol.

“Si quiere venir acá no hay ningún problema”, dijo el estratega el lunes en una conferencia de prensa. "Ahora que se va Walter (Samuel) que venga”, bromeó, en referencia a su ayudante de campo que dejará el cuerpo técnico de la Albiceleste en 2027 para lanzarse como entrenador principal.

Messi, de 39 años, cerró su carrera internacional a principios de octubre después de 21 años vistiendo la casaca de su país. Scaloni aclaró que su deseo es que el ahora excapitán de Argentina “siga jugando al fútbol hasta que pueda”.

“Yo creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando, más allá del 2030”, afirmó el estratega, quien, por otra parte, descartó que la salida del jugador haya impactado en el interés de la afición argentina.

Lionel Messi y Lionel Scaloni en entrenamiento de la Selección de Argentina | AP

Scaloni minimiza estadio a medio llenar

La postal de un Estadio La Bombonera a medio llenar fue el rasgo distintivo del comienzo de una nueva etapa en Argentina tras el retiro de Messi. La Albiceleste cayó 2-1 ante Uruguay el viernes en un amistoso con escasa convocatoria de público —25.000 asistentes para un estadio con el doble de capacidad

Se jugó en el mismo escenario que se había colmado para despedir al equipo, con Messi en cancha, antes de disputar el último Mundial a mitad de año. “Sabemos que cuando las papas quemen y los necesitemos, van a estar”, expresó el técnico Lionel Scaloni ante la consulta sobre la caída en la venta de entradas para alentar a la selección.

Argentina en La Bombonera, previo a enfrentar a Uruguay | AP

“Nos toca a nosotros demostrar que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo”, admitió el estratega. “Cuando llegue el momento, la gente estará”.

¿Cuándo juega de nuevo la Selección de Argentina?

La Albiceleste, vigente subcampeón mundial, se medirá este martes 16 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Para su última presentación en el año, todavía hay entradas disponibles, según la página oficial que las comercializa.